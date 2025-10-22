水上恒司、ダンスシーンで照れ笑い 熱心に練習も使われたのはアドリブで「うれしくもあり、ちょっと複雑」
俳優の水上恒司、生見愛瑠が22日、都内で行われた洋服の青山『スーツスクエア』新商品発表会に参加した。
【動画】水上恒司、CM撮影で“鬼の30秒”! 無茶ぶりの真相明かす
新キャラクターを務め、CMに出演している2人。軽快なダンスを披露しているが水上は「僕自身、歌とかダンスができない人間。アングルで、こういう風に見えていくなんて、スゴい！」と驚き。さらに「使われているのがアドリブの部分。もともと予定して芝居は使われずにアドリブが使われるのは、うれしくもあり、ちょっと複雑な気持ちにもなりました」と苦笑いを浮かべた。
練習も重ねたそう。生見は「私1人の撮影から始まったんですけど、その撮影の間もダンスの練習をされていたというウワサを聞いた。すごく真面目でステキな方だなと思いました」と裏話を披露すると、水上は「これが電波に乗っていくわけですから。変なものを残したくない一心で。いい撮影をしたかった」と照れ笑いをしていた。
水上と生見が出演するCMは23日から全国で放映される。
【動画】水上恒司、CM撮影で“鬼の30秒”! 無茶ぶりの真相明かす
新キャラクターを務め、CMに出演している2人。軽快なダンスを披露しているが水上は「僕自身、歌とかダンスができない人間。アングルで、こういう風に見えていくなんて、スゴい！」と驚き。さらに「使われているのがアドリブの部分。もともと予定して芝居は使われずにアドリブが使われるのは、うれしくもあり、ちょっと複雑な気持ちにもなりました」と苦笑いを浮かべた。
練習も重ねたそう。生見は「私1人の撮影から始まったんですけど、その撮影の間もダンスの練習をされていたというウワサを聞いた。すごく真面目でステキな方だなと思いました」と裏話を披露すると、水上は「これが電波に乗っていくわけですから。変なものを残したくない一心で。いい撮影をしたかった」と照れ笑いをしていた。
水上と生見が出演するCMは23日から全国で放映される。