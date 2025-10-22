「大和証券Mリーグ2025-26」、10月21日の第1試合は、全23局・2時間26分という超ロングゲームになった。その要因となったのが東4局、さらには南1局での大連荘。最大でリーグタイの10本場まで積み上がったことで、選手にとっては思わぬ“暗算混乱タイム”を強いられることになった。

【映像】急な暗算、難しい…悩んで目をつむる亜樹

麻雀ではルールによって異なるもの、連荘した際には1本場、2本場というように増えていき、Mリーグではアガった時に1本につき300点、つまり1本場であれば300点、2本場であれば600点が加算されることになっている。まだ1本場、2本場ならちょっとしたボーナスというところだが、5本場あたりまで来ると、安いアガリよりも加算分の方が大きくなることさえある。

この日の第1試合は長かった。東場から高打点のアガリが飛び交う乱打戦になると、東4局は渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）が連荘。5本場まで継続した後、流局となると、EX風林火山・二階堂亜樹の親番である南1局は6本場からスタートした。こうなると、選手はアガった際に、打点と積み棒の分を加算して点数申告しなくてはいけない。慣れない本場だと、これが結構難しい。

南1局7本場、亜樹はタンヤオ・三暗刻で本来なら7800点（2600オール）のアガリになったが、ここに7本分を足して申告しなければいけない。「2600は…」と暗算に詰まり、数秒してから「3300オール」と絞り出すように申告した。2600＋700なら簡単だが、おそらくロンアガリで2100点を加えて申告するケースも考えていたため、少々混乱したようだ。

なお南1局10本場では白鳥がアガったが、この時はツモなら1000点、ロンなら3000点を加えるという簡単なものだっただけに、さらりと申告していた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

