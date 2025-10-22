〈「下水の臭いがするから、窓は開けるな」夫が“隠していたモノ”の正体は…ベランダに「元恋人の遺体を隠しながら」妻と暮らしていた“28歳男性の異常性”（平成29年）〉から続く

家賃滞納を理由に踏み込んだワンルームマンションのベランダで、白骨化した女性遺体が見つかった――。異臭を放ちながらも、7年間誰にも気づかれずに放置されていたその部屋には、「彼女を殺した。死にきれなかった」と記された1枚のメモが残されていた。

犯人は、遺体の主とかつて交際していた28歳男性。驚くべきことに、彼はその死体と共に暮らしながら、別の女性と結婚生活を送っていたという。2017（平成29）年に関西地方で起きた、この異様な事件はどんな結末を迎えたのか？ なおプライバシー保護の観点から本稿の登場人物はすべて仮名である。



根性焼きをされたことも…犯人の幼少期

藤本は父親に虐待されて育ち、小4からは特にひどくなり、素手で殴る蹴るはもちろん、孫の手で殴られたり、木製イスで殴られたり、根性焼きをされたり、関節を外されたり、骨折させられたこともあった。

父親は子どもだけでなく、母親に対しても暴力を振るった。面前DVは子どもの脳の発達に悪影響を与え、学習能力を低下させると言われているが、藤本も例に漏れず学業不振で、高校には進学したものの、2年で中退してしまった。

そんなときに出会ったのが江利佳さんだった。藤本は17歳のとき、素行不良から中等少年院に行くことになったが、それでも見捨てなかった。

「あなたが邪魔だなんてとんでもない。そばにいてくれるだけで嬉しいよ。何もしてくれんでも、あなたがここにいて、しゃべってくれるだけで嬉しいよ」

江利佳さんは母親以外で初めて自分を認めてくれた存在だった。やがて「江利佳の笑顔を見るためなら、自分はどうなってもいい」という忘我の境に入るような愛情感覚を持つようになった。

江利佳さんも親に虐待された経験があり、お互いの存在が欠かせない共依存のような関係になっていった。

事実、藤本の愛情のかけ方は極端なものがあり、江利佳さんに好きな男ができると、それに嫉妬するどころか、悩みを聞いてやったり、デートプランを考えてやったりした。その男との性行為の一部始終を聞いて、「もっとこうした方がいい」などとアドバイスしたこともあった。

それが自分にできる最大の愛情表現であり、どんな壁でも乗り越えられるという“試練”を自分に課しているようなところがあった。

彼女を殺した理由は…

藤本は江利佳さんの中に母親を見ていた。母親を父親の暴力から救えなかったという悔いが、極端な守護役割として再現された。母親と似た人をわざわざ選び、その人が抱える問題を解決しようとする。もちろん、藤本はそんな自分の心のメカニズムには気付いていない。

江利佳さんから「今日はしんどいから、会社を休んで」と言われれば、それを優先した。江利佳さんが交際相手とトラブルになり、別れ話に発展したときは、相手をボコボコに殴った。

そんな江利佳さんが遺書を書き、「もう生きていたくない。死にたい」と言い出したため、その願いを叶えるために殺したというのが、藤本の言い分だった。

「オレも江利佳も普通の社会から弾き飛ばされた人間やった。分かってもらえなくてもしょうがないと思うけど、江利佳の願いを叶えるのがオレの役目。それがオレの位置付けだし、オレが生まれてきた意味だ」

藤本は「後悔はしていないのか？」という問いに対し、「まだ自分の中では答えは出ていない。江利佳がしんどがっていて、これ以上は受け止められへんのやなというのは分かった。もし、自分が間違っていたのなら、江利佳に申し訳ないと思う」などと述べた。

もちろん、そうなったからには藤本も生きているつもりはない。最愛の女性がいなくなったこの世に未練もない。でも、死にきれなかった。だから、江利佳さんの遺体を手放すことなど「考えもしなかった」と言うのだ。

それから5年後、藤本は美幸と結婚した。美幸もまた、藤本を無条件で愛してくれた一人だった。藤本の世界観としては「オレにはおかん、江利佳、美幸しかいない。おかんも江利佳も美幸も好きだから動いてるだけ。3人が泣いている顔は見たくない。自分が守りたい人が泣いているのが嫌だから動く。3人の笑顔が見たい。ただ、それだけだ」というのが行動基準なのだ。

懲役は…

検察は公判で「江利佳さんは今後も生活していくことが前提の行動を取っていて、仮に殺人の依頼があったとしても、本心ではなかった」として、藤本に懲役15年を求刑した。

だが、裁判所は「被告人はこれまで被害者から『死にたい』と言われたことはないと言っており、目の前で遺書を作成するなど、『殺してほしい』と言われたのを本心だと誤信した可能性がある。状況を悲観的に判断し、真意と捉えてもやむを得ない」として、嘱託殺人罪を適用し、懲役5年6カ月を言い渡した。

藤本を精神鑑定した社会病理学の専門家は次のように話した。

「被告人の場合、被害者に『死にたい』と言われ、『何とかしてあげたい』という気持ちと『楽にしてあげたい』という気持ちが同時に持ち上がり、『楽にさせてあげることが自分にできることだ』という倒錯した愛情表現が優先して持ち上がった結果、今回の事件につながったと考えられる。

社会病理学の専門用語では、矛盾する2つの命令を出すことで、精神的なストレスがかかることをダブルバインドと言います。相手を受け止めると言いながら、相手の苦悩を引き出してしまい、ダブルバインドをより強めるコミュニケーションを取ってしまい、被害者に対して噴出する心理的な不安定さがきっかけとなって、こうした意識のもとで犯行が行われたと言える」

他者には何とも理解しがたい事件だが、地下鉄の駅から徒歩1分という一等地で起きた怪事件は、こうして幕を閉じた。

（諸岡 宏樹）