ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢¶âÈ±¡ß¥ß¥Ë¾æ°áÁõ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸SHOT¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ²¿»ö¡©¡ª¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¡×
10·î22Æü¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ï¤Ã¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¡×¥À¥ó¥µ¡¼¤é¤È¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸SHOT¤Ê¤É¤â¸ø³«
ÉÍºê¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡ÖHappy birthday É÷¿À¤³¤È¥ß¥«»Ð¤Ã¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¤Ë¥ß¥Ë¾æ¥Ü¥È¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿°áÁõ»Ñ¤ÎÉÍºê¤¬¡¢¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¡¦¹â¶¶¥ß¥«¤µ¤ó¤Î¸ª¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¤Þ¤¿¡¢10·î18Æü¤ËÀçÂæ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡Øayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A(¥í¥´) I am ayu -ep.¶-¡Ù¤Î¼Ì¿¿¤À¤È¤·¤Æ¡¢Æ±°áÁõ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤ä¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤é¤È¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤âÈäÏª¤·¡¢¡Ö¤ï¤Ã¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¹¬¤À¤Ã¤¿¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Î°áÁõ¤¬Ëè²ó¿À¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ²¿»ö¡©¡ª¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¬ÎÉ¤¤¡Á¡Á¡×¡Ö¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã´¶ºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼28Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¸½ºß¤â¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÉÍºê¡£¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢ºòÇ¯½©¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Øayumi hamasaki ASIA TOUR 2024 A(¥í¥´) ¡ÁI am ayu¡Á¡Ù¤Î¡È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É2¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡¢±é½ÐÁ´¤Æ¤ò¿·¤·¤¯¿Ê²½¤µ¤»¤ÆºÆ»ÏÆ°¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¼¡²ó¤Ï11·î1Æü¤ËÃæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤Ç¤Î¸ø±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê