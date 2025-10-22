三菱ケミカル・クリンスイ（以下、クリンスイ）は、浄水器の製造・販売を通して、環境に優しく安心して使えるおいしい水を暮らしに届けるとともに、国内の水資源の活用を軸に、人々のよりサステイナブルなライフスタイルを推進するさまざまな取り組みを行っている。

クリンスイは、手軽に導入できる蛇口直結型浄水器のエントリーシリーズ「CBシリーズ」より、新商品「CB096」を11月下旬に発売する。半年使える浄水カートリッジ＋交換時期を知らせる液晶で、浄水器をはじめて使う人、“便利な機能をコスパ良く”使いたい人にぴったりのエントリーモデルとなっている。



「CB096」

CBシリーズ前作の「CB026」は、6ヵ月使える浄水カートリッジを搭載し、従来モデルから“2倍長持ち”になった。約500円／月（浄水カートリッジ「CBC06」を3000円（税込）とし、180日使用した場合。水道料金は含まず）という優れたコストパフォーマンスが、浄水器をはじめて使う人にも好評を博し、予想を上回る販売数を実現した。

同シリーズの新モデルとして開発された「CB096」は、6ヵ月使える浄水カートリッジや約50％節水シャワー（同社測定値：呼び13自在水栓、ハンドル開度全開、1分間に16L吐水する状態に同社浄水器を取り付けた場合）といった機能はそのままに、カートリッジ交換時期が視覚的にわかる液晶を搭載した。1ヵ月ごとにバーが1本ずつ減り、6ヵ月経過すると点滅してカートリッジの交換時期をお知らせ。自身で使用期間を管理しなくても、交換忘れを防ぐことができる。

また、「CB096」は「30日間返金保証制度」の対象モデルのため、自宅の蛇口に合うか不安という人でも安心して購入できる。

近年、有機フッ素化合物（PFAS）の検出やペットボトル飲料の高騰など、水を取り巻く課題が注目される中、浄水器への関心が高まっている。「CB096」をはじめとするCBシリーズは、気軽に浄水器を生活に取り入れることができるエントリーモデルとして、今後もユーザーに寄り添えるよう、より利便性を高めた商品ラインアップの拡充を図っている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］11月下旬

三菱ケミカル・クリンスイ＝https://cleansui.com