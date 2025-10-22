Uber Eats Japanは、10月21日から四国地方の愛媛県および九州地方の長崎県・大分県・佐賀県を含む計6都市において新たにUber Eatsのデリバリーサービスを開始した。さらに、徳島県・香川県・福岡県・佐賀県・長崎県の7都市でサービスを拡大する。今回の展開によって、「2025年中に全国100都市以上でサービスを新規展開する」という目標を正式に達成した。

Uber Eatsはこれまで、都市部を中心にサービスを展開してきたが、今年初旬から中小規模都市や地方にも重点的に展開を進めている。今回、100都市以上での新規展開を達成したことは、高齢化が進む地方での利便性向上と地域経済への貢献を目的とした戦略的な取り組みであり、「Anywhere：日本全国津々浦々で、デリバリーを可能にする」という目標の実現に近づく大きな一歩となる。

Uber Eatsでは、飲食店を中心とした地域の加盟店の販路拡大を支援するほか、配達パートナーにとって柔軟な働き方の選択肢を提供することも重要なミッションと位置づけている。

今後も、消費者体験の向上、加盟店とのパートナーシップの深化、配達パートナーの柔軟な働きやすい環境の提供、さらなるエリア拡大と機能強化を進めていく考え。

今回のサービス開始およびエリア拡大を記念し、対象エリアで初めて注文した消費者に向けて、お得な特典を用意した。プロモーションコード“2025HELLO”を入力のうえ初めてUber Eatsを利用すると、最大2500円の割引が適用される。さらに、柔軟な働き方を実現できる配達パートナー向けにも、新規登録キャンペーンを実施する。対象エリアで配達パートナーとして新規登録し、10回の配達を完了した人に、5万円の追加報酬を進呈する。

Uber Eats Japanは、「Get Anything（なんでも手に入る）」プラットフォームの実現に向けて、今後もさらなるサービスの拡充に努めていく考え。

［Uber Eats 初回注文特典］

対象者：同発表エリアにおいてUber Eatsを初めて利用する人

特典内容：2500円オフ（最低注文金額：2000円）

利用条件：プロモーションコード“2025HELLO”をアプリ内で入力のうえ、注文を完了すること

Uber Eats Japan＝https://www.ubereats.com/jp