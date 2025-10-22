

「BARTH Body ＆ Hand Care Set Scent of Lavender」

アース製薬は、バスタイムからスリープタイムまでワンランク上のナイトルーティンを提案するナイトウェルネスブランド「BARTH（バース）」から、おやすみ前のリラックスタイムをやさしいラベンダーの香りで包む限定セット「BARTH Body ＆ Hand Care Set Scent of Lavender（バース ボディ アンド ハンド ケア セット セント オブ ラベンダー）」を、10月21日に全国のバラエティショップ等で順次発売した。

この限定セットは、8月に新発売したBARTH初の香り付き入浴剤「薬用BARTH中性重炭酸入浴剤RELAX LavenderFog」をはじめ、BARTH製品の中からラベンダーの香りのアイテムを集めたもの。

セット内容は、おやすみ前にぴったりな上質でおだやかなラベンダーの香りが好評の「薬用BARTH中性重炭酸入浴剤RELAX LavenderFog 9錠（3回分）」、2種のソルトスクラブ（粒形が異なる2種類の塩：塩化Na）と美容保湿オイル配合でしっとりなめらかな肌へ導く「BARTH オイルイン シームレス ボディスクラブ ラベンダー＆オレンジピール ミニサイズ（30g）」、精油の香りに包まれる「BARTHプレミアムハンドクリーム ラベンダーミニサイズ（20g）」の3点となる。

バスタイムからスリープタイムまでをラベンダーの香りで心地よく演出するこのセットは、自身のセルフケアはもちろん、大切な人へのギフトにもおすすめとなっている。

［小売価格］2464円（税込）

［発売日］10月21日（火）

アース製薬＝https://corp.earth.jp