Stray Kidsが、ニューアルバム『SKZ IT TAPE「DO IT」』を11月21日にリリース。また、トレーラー映像も公開となった。

（関連：【映像あり】Stray Kids、ニューアルバム『SKZ IT TAPE「DO IT」』トレーラー）

ティザー映像は、10月18日、19日に韓国 ソウル 仁川アシアドメインスタジアムにて行われた自身最大規模のワールドツアーのアンコールライブ『Stray Kids World Tour ＜dominATE : celebrATE＞』の最終公演終了後に公開。本アルバムは、約3カ月ぶりのリリースとなる。

同公演で、Stray Kidsは「この1年間、ワールドツアーをしながら、皆さんに対する感謝とステージへの想いがさらに大きくなりました。僕たちStray Kidsを好きでいてくださる方々と一緒に過ごせる、ということがどれほど奇跡なのかを感じることができたツアーでした。小さなところから始めた私たちが、このように大きなところまで来ることができて、感慨深いです。今年一年、皆さんのおかげで本当に熱い愛を感じることができました。この愛と応援を忘れずにこれからも頑張ります。STAYに感謝し、愛しています」と想いを伝えた。

（文＝リアルサウンド編集部）