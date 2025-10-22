「横浜大好き」去就注目のDeNA助っ人右腕がSNSで感謝伝える　「自分と家族を温かく迎えてくれた世界一のファン…」

オフの去就が注目されるDeNA・ジャクソン(C)産経新聞社

セ・リーグ2位でクライマックスシリーズ（CS）のファイナルステージで敗退したDeNAのアンドレ・ジャクソンが10月21日に米国に帰国。その後に自身のインスタグラムを更新し、ファンへの感謝を伝えた。

ジャクソンは来日2年目の今季、25試合で10勝7敗、防御率2.33の好成績。球団の外国人投手では、2017年のジョー・ウィーランド、2023年のトレバー・バウアーに続く、3人目の2ケタ勝利を記録した。

そんな頼れる助っ人右腕は「横浜のみなさん、今年は優勝という目標には届きませんでしたが、感謝の気持ちでいっぱいです！」と切り出し「このチームを本当に誇りに思います」と書き込んだ。