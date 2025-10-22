「将来イケメンになりそう」中川翔子、『ドラクエ』の生みの親からプレゼントに感激！ 双子ショット公開
タレントの中川翔子さんは10月21日、自身のInstagramを更新。人気作品『ドラゴンクエスト』の生みの親である堀井雄二さんから、プレゼントを贈られたことを報告しました。
【写真】中川翔子、感激のプレゼント
また、「天空の花嫁にあこがれて 双子たちを勇敢に育てたいな」と、ドラゴンクエスト愛を息子たちに重ねた思いも明かしています。さらに、2、3枚目の育児絵日記では、「ダブル泣き」へのワンオペ奮闘ぶりなどをユーモラスに描いています。
ファンからは、「親子コーデ可愛いです」「お似合いです」「双子ちゃんの成長が楽しみですにゃ〜」「ジェラピケめっちゃ可愛いですね お似合いです」「しょこたん親子3人でお揃いの服着て幸せそう」「幸せ親子写真ありがとうございます」「ドラクエの服がめちゃくちゃ可愛い！欲しい！」「可愛い王子様ですね 将来イケメンになりそう」と、称賛の声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
「幸せ親子写真ありがとうございます」中川さんは「堀井雄二さんからプレゼント ドラクエジェラピケ！欲しかったんです〜 双子と親子コーデ叶いました！」とつづり、18枚の写真を投稿。母子3人のおそろいパジャマショットを披露しています。このアイテムは、堀井さんから贈られたようです。中川さんが着ているパーカーのフードにはスライムの寝顔が施されています。寝ている双子のパジャマにもモンスターたちの寝顔が描かれており、中川さんは「すやすやしてる」と愛情たっぷりに表現しました。
“スライム服”を着た双子も披露19日には「スライム服！双子に着せるの夢で生まれる前からずっと大事に置いてたの」と、自身でも用意していた“スライム服”を着せたショットを公開していた中川さん。ファンからは、「激かわすぎる！」「ほのぼの投稿」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
