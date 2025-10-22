AKBÆÁ±Êæ¹³¤¡¡¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡ÖÄ»¼è¤Õ¤ë¤µ¤ÈÂç»È¡×Ç¤Ì¿¤µ¤ì´î¤Ó¡¡±ÊÌî¶Ü²Â¤È¥Ï¥í¥¦¥£¥óÀ¹¤ê¾å¤²
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖAKB48¡×¤ÎÆÁ±Êæ¹³¤¡Ê19¡Ë¤È±ÊÌî¶Ü²Â¡Ê24¡Ë¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖÄ»¼è¥Ï¥í¥¦¥£¥ó³Ú¤·¤ßÂç»È¡×½¢Ç¤È¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡Ä»¼è¸©¤Ï26Æü¡¢Ä»¼èº½µÖ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÄ»¼èº½µÖ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤âËüÇîµ¤Ê¬¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Ä»¼è¸©½Ð¿È¤ÎÆÁ±Ê¤È¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Î±ÊÌî¤¬¡ÖÄ»¼è¥Ï¥í¥¦¥£¥ó³Ú¤·¤ßÂç»È¡×¤Ë½¢Ç¤¡£2¿Í¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂç²¾Áõ¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥É¥é¥¥å¥é¤Î²¾Áõ¤ÇÅÐÃÅ¤·¤¿Ä»¼è¸©¡¦Ê¿°æ¿¼£ÃÎ»ö¤Ï¡¢ÆÁ±Ê¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡ÖÄ»¼è¤Õ¤ë¤µ¤ÈÂç»È¡×¤ËÇ¤Ì¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£ÆÁ±Ê¤Ï¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ÂæËÜ¤Ë¤â½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¶Ã¤¤¤Æ¤ë¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÄ»¼è¤ÎÎÉ¤µ¤òÁ´¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÄ»¼è¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÁ°¤Ë¡¢±ÊÌî¤Ï¡Ö10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÄ»¼è¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º½µÖ¤Ç¥é¥¯¥À¤ËºÜ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À²¤ì¤ÎÆü¤·¤«¥é¥¯¥À¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢26Æü¤¬À²¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤Þ¤¿¥é¥¯¥À¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶»¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£