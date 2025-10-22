ウエストランド河本、ベストジーニストへの期待に「とれるかぁ！」 相方・井口の岡山デニム愛をアピール
お笑いコンビ・ウエストランドの河本太が22日、東京のとっとり・おかやま新橋館で行われた「新橋岡山デニムストリート」記者発表会に登壇。ベストジーニスト賞への期待にツッコむ一幕があった。
【写真】やばっ⋯！早着替えチャレンジギリギリセーフの河本太
この日河本は、体調不良で欠席した井口不在の中、岡山県出身芸人としてきょう22日〜11月9日に開催される「新橋岡山デニムストリート」のPRで登場。会見では、岡山のデニムを制限時間20秒で生早着替えするなど、岡山デニムの履き心地のよさもアピールした。
司会と岡山県の伊原木隆太知事が、ウエストランドのベストジーニスト賞受賞への期待に盛り上がると、河本は「自分でこんなこと言いたかないですけど、とれるかぁ！」と猛ツッコミ。続けて「知名度もありますから、井口がもし万が一とれればいいかもしれないですけど」と井口の知名度に望みをかけたかと思えば、「それだったら2人でとれるから、コンビでベストジーニスト賞に」と少し意欲を見せた。これに伊原木知事が「我々は全力で応援します」と後押しすると、「とります！じゃあ！」と力強く宣言した。。
また、この日「おかやま晴れの国大使」委嘱状交付式も行われたが、井口は不在だったため、伊原木知事が「本気で大使になる気があるのかどうか…」とぼやく一幕も。これに対して河本は「かばうわけじゃないですけど、相方は、岡山デニムを上下で着てますから」とフォロー。「熱が出て家で寝てると思いますけど、着てると思いますから」とボケて笑いを誘っていた。
