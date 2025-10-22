村重杏奈、ノースリーブで美肌見せ「綺麗なお姉さん」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2025/10/22】タレントの村重杏奈が10月21日、自身のInstagramを更新。美しい素肌が際立つノースリーブ姿を披露した。
【写真】26歳美人タレント「綺麗なお姉さん」と話題のノースリーブ姿
村重は「お仕事のお衣装ですー！！わー！！今月も頑張ったな！」と記し、衣装ショットを複数枚投稿。黒のボウタイ付きノースリーブのトップスに黒いパンツ姿や、ベージュのノースリーブのトップスにベージュのパンツ姿の大人っぽいコーディネートを公開し、美しい素肌を見せている。
この投稿に、ファンからは「とても似合ってる」「どれも素敵」「スタイル抜群」「綺麗なお姉さん」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆村重杏奈、ノースリーブ姿で美肌見せ
◆村重杏奈の投稿に反響
