朝ドラ「ばけばけ」錦織さん（吉沢亮）の発言に注目集まる「ショック」「聞き逃せなかった」の声
【モデルプレス＝2025/10/22】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第18話が、10月22日に放送された。吉沢亮演じる錦織友一の発言に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「ばけばけ」高石あかり、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・松野トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
出奔した夫・銀二郎（寛一郎）を探しに東京に来たトキは、銀二郎の下宿先で一緒に暮らす松江出身の友一、根岸（北野秀気）、若宮（田中亨）と出会う。トキは3人に松江での暮らしぶりを語りながら、銀二郎の帰りを待った。
その後、トキと銀二郎が再会。銀二郎は突然出て行ったことを詫び、トキのことは好きだが、松野家に戻るつもりはないと話す。トキも甘えすぎていたことを謝罪し「また一緒に暮らしたい」と伝えたが、銀二郎は「東京で夫婦2人で暮らしませんか？」と提案した。
その夜、友一は考え事をして眠れずにいる銀二郎に「しばらくおってよいからな」と声をかける。銀二郎が「えっ？」と返すと、友一は「女房殿だ」と加え「私も松江に妻を残してきて人のことを言えないが、大切にするんだぞ」と助言した。
友一は、第17話（21日放送）で初登場したためまだ情報量が少ないが、今回の会話の中で既婚者であることが明らかに。視聴者からは「錦織さん結婚してるの！？」「妻がいたとは」「サラッと言ったけど、既婚者なんですか（涙）」「聞き逃せなかった」「朝からショック」「奥さん誰だろう？」などの声が上がり、X（旧Twitter）では「錦織さん」がトレンド入りした。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ばけばけ」高石あかり、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・松野トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
◆「ばけばけ」トキ（高石あかり）、銀二郎（寛一郎）と再会
出奔した夫・銀二郎（寛一郎）を探しに東京に来たトキは、銀二郎の下宿先で一緒に暮らす松江出身の友一、根岸（北野秀気）、若宮（田中亨）と出会う。トキは3人に松江での暮らしぶりを語りながら、銀二郎の帰りを待った。
その後、トキと銀二郎が再会。銀二郎は突然出て行ったことを詫び、トキのことは好きだが、松野家に戻るつもりはないと話す。トキも甘えすぎていたことを謝罪し「また一緒に暮らしたい」と伝えたが、銀二郎は「東京で夫婦2人で暮らしませんか？」と提案した。
その夜、友一は考え事をして眠れずにいる銀二郎に「しばらくおってよいからな」と声をかける。銀二郎が「えっ？」と返すと、友一は「女房殿だ」と加え「私も松江に妻を残してきて人のことを言えないが、大切にするんだぞ」と助言した。
◆友一（吉沢亮）の発言に注目集まる
友一は、第17話（21日放送）で初登場したためまだ情報量が少ないが、今回の会話の中で既婚者であることが明らかに。視聴者からは「錦織さん結婚してるの！？」「妻がいたとは」「サラッと言ったけど、既婚者なんですか（涙）」「聞き逃せなかった」「朝からショック」「奥さん誰だろう？」などの声が上がり、X（旧Twitter）では「錦織さん」がトレンド入りした。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】