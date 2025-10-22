近藤千尋、透けレーススカート姿で脚上げ披露「投球フォーム綺麗」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2025/10/22】モデルの近藤千尋が10月21日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つシースルースカート姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】35歳美人モデル、美脚透けるレーススカート姿
近藤は、自身が初MCを務めるテレビ朝日系「オフレコスポーツ」（金曜深夜2時43分〜）でのオフショットを公開。「このポーズを見てわかるように…笑笑。スポーツ初心者な私でもわかるように毎回素敵なゲストの皆様がスポーツを詳しく教えて下さいます」とつづり、初心者ながら投球フォームにチャレンジ。秋を感じさせるグリーンのトップスを着用した近藤は、スラリと伸びた脚がのぞく白の透け感のあるレースのロングスカートで、ポーズをとっている。
この投稿に「スタイル抜群」「脚が綺麗」「白レースのスカート可愛い」「投球フォーム綺麗」「足の上げ方かっこいい」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
