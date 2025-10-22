TOMORROW X TOGETHER、オリコン＆iTunes1位に！新曲『Can’t Stop』が日本のチャートを席巻

TOMORROW X TOGETHER（TXT）が圧倒的な日本人気を証明した。

TOMORROW X TOGETHERの日本3rdフルアルバム『Starkissed』のタイトル曲『Can’t Stop』が、オリコン「デイリーデジタルシングルランキング」（10月20日付）で1位を獲得した。20日午前0時のリリースと同時に、日本のiTunes「トップソング」でも1位に輝き、日本での高い注目度を証明した。

同曲のMVも大きな話題を集めており、LINE MUSIC「ミュージックビデオTop100」（10月20日付）で1位を記録。翌21日午後7時にはユーチューブ再生回数が1000万回を突破し、「歌だけでなく、声・ダンス・ビジュアルまで完璧」「韓国語や英語バージョンもリリースしてほしい」などのコメントが寄せられた。

『Can’t Stop』は、“君の名前を呼んだ瞬間の未知なる力で君と一緒にこの世界を救いたい”というメッセージを描いている。力強いシンセサウンドとリズムが魅力のエレクトロ・ファンクジャンルの楽曲で、エネルギッシュかつ繊細なTXTのボーカルが調和し、唯一無二の雰囲気を完成させている。

MVは“スポーツ”をテーマに構成されている。スビンとボムギュは躍動感あふれるテニスシーンを披露し、ヨンジュンはボウリング場で圧倒的なダンスラインを見せる。汗を流しながらボクシングに打ち込むテヒョンや、情熱的にドラムを叩くヒュニンカイの姿も印象的だ。終盤に向かうほどエネルギーが高まり、観る者に爽快感を与える映像に仕上がっている。

TXTは本日（10月22日）、『Starkissed』の正式リリースを記念して日本でショーケースを開催し、現地ファンと交流する予定だ。さらに、24日に「MUSIC STATION」（テレビ朝日系）、25日に「Venue101」（NHK）への出演が決定している。

そして11月からは、4度目となるワールドツアー「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞ 」の日本ドーム公演がスタートする。11月15日・16日のさいたまスーパーアリーナ公演を皮切りに、愛知（12月6日・7日）、福岡（12月27日・28日）を巡り、“ステージテラー”（ステージ＋ストーリーテラーの合成語）としての存在感をさらに高めていく。

