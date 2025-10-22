SEVENTEEN・エスクプス×ミンギュ、K-POPユニットAL最高順位で登場！「ビルボード200」71位

ボーイズグループSEVENTEENのスペシャルユニットであるエスクプス×ミンギュが、アメリカのビルボードのメインチャートにチャートインし、大記録を追加した。

10月21日（現地時間）に発表されたビルボードの最新チャート（25日付）によると、エスクプス×ミンギュの1stミニアルバム『HYPE VIBES』が、メインアルバムチャート「ビルボード200」71位で登場した。

これはK-POPのユニットアルバムのうち、歴代最高順位で、SEVENTEENの世界的な影響力を改めて証明した。

詳細チャートでも2人の勢いは激しい。『HYPE VIBES』は「ワールドアルバム」2位、「トップアルバムセールス」5位、そして新鋭のうち、最も注目されているアーティストに与えられる「エマージングアーティスト」1位を獲得した。また、「アーティスト100」でも43位となり、海外で熱い反応が続いている。

（写真＝PLEDISエンターテインメント）左からミンギュ、エスクプス

去る9月29日にリリースされた『HYPE VIBES』はリリース直後、韓国と海外のアルバムチャートを席巻した。初週のアルバムセールスだけで88万7000枚を突破し、K-POPユニットアルバムの歴代最多初動記録を打ち立て、サークルチャートとハントチャートの「週間アルバムチャート」トップを同時に記録した。

海外の反応も爆発的だ。日本のオリコン「週間アルバムランキング」「週間合算アルバムランキング」、そしてビルボードジャパン「トップアルバムセールス」でいずれも1位となり、日本の出荷枚数10万枚を突破して「ゴールドディスク」認定を獲得した。中国のQQミュージックでもデイリー、週間1位、累積販売額100万元（約2100万円）を突破し、「プラチナ」認定を受けた。

なお現在、SEVENTEENはアメリカツアー「SEVENTEEN WORLD TOUR［NEW_］ IN U.S.」を開催中だ。

◇エスクプス（S.COUPS）プロフィール

1995年8月8日生まれ。韓国・大邱出身。本名チェ・スンチョル。身長178cm。2015年5月にSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。芸名「S.COUPS」は、本名であるスンチョルの頭文字「S」と大成功や大当たりを意味する「COUPS」を掛け合わせたもので、「チェ・スンチョル大成功」という意味が込められている。もともと芸能界に興味はなく、中学生時代に友人らによるサッカーの誘いから逃げようと塀を越え、校舎外に出たところでPLEDISエンターテインメントの関係者の目に留まりスカウトされた。グループ最年長メンバーで統括リーダー。

◇ミンギュ プロフィール

1997年4月6日生まれ。本名キム・ミンギュ。中学2年生の下校中にスカウトされ、オーディションを経て2011年にPledisエンターテインメントの練習生となった。その後、2015年にSEVENTEENのメンバーとしてデビュー。グループではサブラッパーを担当している。185cmを超える高身長と甘いマスクでかなり目立つビジュアルをしており、事務所が彼に目を付けた理由も「自社にもそろそろハンサムな練習生が必要だ」という理由から。