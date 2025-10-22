沢尻エリカやソン・イェジンと共演の台湾トップ俳優含む4人が逮捕！“兵役逃れ”の罪認める

台湾のトップ俳優チェン・ボーリンをはじめとする芸能人4人が、兵役忌避の疑いで警察に逮捕された。

11月21日付の台湾紙『自由時報』によると、新北市警察はチェン・ボーリン、アイドルグループ「Energy」のシューウェイ、アイドルグループ「LOLLIPOP@F」の元メンバー・シャオジエの3人を兵役忌避の疑いで緊急逮捕し、取り調べを実施した。残る1人の俳優クンダーは仕事のためカナダに滞在していたが、本日朝の帰国後に身柄を拘束された。

当局は今年2月、俳優ワン・ダールーが兵役忌避の疑いでブローカーのチェンとともに摘発された事件を公表。その後、5月にも大規模な捜査が続き、芸能人やブローカーなど28人が起訴されている。

今回逮捕された4人も同様に、ブローカーのチェンらに多額の金銭を支払い、偽の診断書を発行させた疑いがもたれている。取り調べの過程で、4人はいずれも「兵役を逃れるために虚偽の診断書を購入した」と容疑を認めたという。

台湾社会では、芸能人による相次ぐ兵役不正疑惑を受け、「兵役の不公平」問題が大きな社会的議論となっている。国会では7月、兵役忌避が発覚した場合に6カ月以上の懲役刑を科す法改正案が提出された。

なお、チェン・ボーリンは2002年のロマンス映画『藍色夏恋』で名を広め、2006年には柳楽優弥や沢尻エリカ出演の『シュガー＆スパイス 〜風味絶佳〜』、2016年にはハ・ジウォン主演の韓国映画『パーフェクト・プロファイラー 命がけの恋愛』でメインキャストを務めた。さらに、韓中合作映画『Bad Guys Always Die』（英題）ではソン・イェジンとも共演しており、日韓でも広く知られる俳優である。

（写真提供＝OSEN）2015年10月2日に行われた『Bad Guys Always Die』制作報告会の様子。右からチェン・ボーリン、ソン・イェジン、シン・ヒョンジュン

