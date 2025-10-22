「新人教育」と言いながら、一日中女性社員と出かける夫｜公務員の夫と修羅場になった話【ママリ】

この漫画は、主人公・佳奈がモラハラ気味の公務員の夫・邦夫の裏切りに気づき、何度もはぐらかされながらも不倫の証拠を集めて闘うさまを描いています。作者・はたけ｜まんが投稿(@hatake_0123_)さんによる『公務員の夫と修羅場になった話』第24話をごらんください。

最近帰りが遅く、態度もそっけない邦夫の浮気を疑う佳奈さん。職場の元先輩・香に相談すると、邦夫と同じ課で働く星野に協力してもらうことになります。

出勤に関して、さまざまな嘘をついていた邦夫ですが、仕事中も怪しい行動をとっていました。

ひとりで100世帯担当し、訪問までしなければならないというのは骨の折れる仕事です。忙しいながらも丁寧な対応が求められますし、移動が大変そうですね。

自転車や公共交通機関での移動が基本な中、なぜか車で訪問を回る邦夫。しかも新人の女性職員も同乗させるというのは不自然ですよね。

新人の女性職員を車に乗せて担当世帯を回っているという邦夫。しかも一日帰ってこないということは、その間ずっとその女性職員と一緒ということですよね。理由も無理やりな感じがしますし、これは何かあると考えて良いでしょう。

妻を見下す浮気夫を成敗

この物語の主人公・佳奈さんは、最近夫・邦夫の態度が冷たくなったことに違和感を覚えていました。仕事の残業が増え、帰りも遅くなりがち。ある日、帰宅した邦夫から石けんの香りが漂っていることに気づきますが、問いかけてもはぐらかされてしまい、佳奈さんの不安は膨らむばかりです。



そんな中、職場の先輩だった香に相談したところ、邦夫の「残業」はどうやら嘘だったことが発覚。さらに後輩の星野の協力を得て、佳奈さんは夫の行動を調べ始めることになります。夫婦としてきちんと向き合いたいと願う佳奈さんは、邦夫と話そうと何度も試みますが、彼は話を避け、自分は何もやましいことはないと高圧的な態度を崩しません。納得のいかないままではいられなかった佳奈さんは、ついに自ら証拠を集める決意をします。たとえ真実を知ることがつらいものであっても、自分の気持ちを無視され続けるわけにはいかないと立ち上がったのです。



本来、夫婦は対等な立場で話し合い、問題を解決していくものです。それなのに、佳奈さんの不安や疑問に向き合おうとせず、見下すような態度を取る邦夫の姿勢は、パートナーとして誠実さに欠けるものといえるでしょう。この作品は、傷つきながらも自分の気持ちに正直に生きようとする佳奈さんの姿を描いています。相手の言葉や態度に振り回されるのではなく、自分自身の未来のために一歩踏み出す勇気が伝わってくるエピソードです。

記事作成: sa-i

（配信元: ママリ）