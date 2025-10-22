お笑いコンビ「ウエストランド」河本太が２２日、都内で行われた「新橋岡山デニムストリート」記者発表会に出席した。２０日にインフルエンザ罹患（りかん）を発表していた井口浩之は欠席となり、マスクをした等身大パネルが用意された。

２人そろって岡山県津山市出身の同コンビ。岡山県アンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」をデニムで彩るイベントが期間限定で行われる。初日のこの日にはウエストランドの「おかやま晴れの国大使」委嘱状交付式が行われた。

ひとりで登場した河本は「不安ですよね、皆さんね。僕も不安です」とそわそわした様子。

岡山の伊原木隆太知事からは「ギャラが足りなかった？」と問われ、河本は「そんなことないですよ。故人も残念がってます」と笑いつつ、「っていうのは冗談で、インフルエンザになってしまった。岡山県民としてはここに来られないのは死んだも同然」と冗談交じりに話した。

委嘱状を受け取った河本は「岡山を代表する大役ですからふたりで来られたらよかったんですが。魅力を知ってもらうように僕らふたりが橋渡しできれば。ふたりで盛り上げていきます！ふたりでベストジーニスト賞目指します。相方は普段から上下岡山デニム着てますから。今も熱が出て家で寝てると思いますけど、家で着てると思います」と井口と2人でということを強調した。

大使として初仕事は岡山デニムへの早着替え。見事成功し、伊原木知事から「井口さんいなくてもピンでもいけるんじゃないですか」と言われていた。

井口の復帰時期について河本は「お医者さんから４日間ぐらい休みなさいと言われてるので、あと熱が下がればですね。土曜には学園祭があり、（復帰を）間に合わせていただかないと私の家族が食べていけなくなってしまう。僕のピンはないらしいです。井口がこないと後輩が代役で出るとのことで…」と明かした。

イベントのギャラについては「独り占めパターンですか、やったー！」と喜んだ。

井口の罹患原因について河本は「確かに休みはないですけど、事務所は無理させてないんですよ。こいつ（井口は）独身で楽屋のお弁当ばっか食べて免疫力が落ちてるから」と分析した。

井口は２０日、自身のＸで「３週間くらいずっと体調悪かったり声出なかったりしたんですが、ついに限界を向かえて高熱が出ちゃいました」と体調不良を報告し、「ちょっとだけお休みさせていただきます。ご迷惑おかけします」と休養を報告。その後の投稿で「インフルエンザでした しっかり休んで、しっかり治します」とインフルエンザ罹患を明かした。