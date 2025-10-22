マンションの投資物件、じつは新築よりも「築5年〜30年」が良いワケ…プロ投資家はこう選ぶ

人口減少が進む日本にあって、東京だけは例外的に住宅需要が続く――。この構造的な強みを背景に、都心中古マンション投資は安定資産として多くの投資家を惹きつけています。

しかし、一歩間違えればリスクも大きく、せっかくの資産形成も“だいなし”になってしまいます。そこで、不動産投資における気を付けなければならないポイントや失敗を防ぐ不動産投資の手法を、自らも90戸の賃貸物件を所有する天田浩平氏の『東京〈中古〉マンション投資の教科書』よりお伝えします。

「築5〜30年」の投資物件がおすすめな理由

「不動産は新しいほど価値が高い」

これは、ある意味では真実ですが、投資という観点から見ると、必ずしもそうとは言い切れません。中古マンション投資において、築年数は確かに重要な要素ですが、単に新しければ良い、古ければダメ、という単純な話ではないのです。

むしろ、もっとも重要なのは、「その築年数の物件が、将来的に家賃を維持、あるいは上昇させられるポテンシャルを持っているか」という点にあります。

この観点から、私が現在、お客様におすすめしている物件の築年数の目安は、「築5〜30年」です。以前は「10〜20年」などとも言われましたが、市場の変化と私自身の経験の蓄積により、この「ストライクゾーン」は少し広がりました。

なぜ「築5〜30年」なのか、説明しましょう。

まず、築5年未満のいわゆる「築浅物件」を外しているのは、「新築プレミアム」と呼ばれる新築特有の付加価値が失われていく過程で、家賃下落リスクが最も高いためです。新築時に割高に設定された家賃が、周辺の中古相場に落ち着いていく。その下落幅を、あなたが被る必要はありません。

築年数だけで判断してはいけない理由

逆に、築30年を超えると、金融機関の「ローン審査」が厳しくなる問題が生じます。多くの金融機関は、ローンの完済時年齢だけでなく、建物の耐用年数も考慮します。

一般的な投資用中古マンションの融資期間は「築60年−現在の築年数」といった基準で設定されることが多く、築30年を超えると、長期のローンが組めなくなる可能性が高まります。そうなると、月々の返済額が大きくなり、投資効率が悪化してしまうのです。

つまり、「築5〜30年」は、新築プレミアムによる家賃下落リスクが一段落し、かつ長期のローンが組める条件で、投資効率上、もっともバランスの取れた期間なのです。もちろん、これはあくまで目安です。

また、大前提として、1981年6月以降の「新耐震基準」で建てられていることは絶対条件です。この基準を満たしていれば、鉄筋コンクリート造のマンションは80年以上もつと言われており、物理的な寿命を心配する必要はほとんどありません。

こうした条件をクリアした上で注視すべきポイントは、「家賃を上げる力」を持っている物件かどうか、という点です。

新しめの物件、特に人気の設備が整っている物件は、家賃の上昇率が高い傾向にあります。逆に、古い物件でも、相場より安い家賃で貸し出されていれば、将来的に家賃を適正価格まで引き上げられる可能性があります。

「古いか新しいか」という表面的な情報だけでなく、その物件が秘めている将来の収益性を見極める。プロのマンション投資家は、こうした視点で物件選びをしているのです。

