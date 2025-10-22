ウソと誤解に満ちた「通説」を正す、作家の井沢元彦氏による週刊ポスト連載『逆説の日本史』。今回は近現代編第十六話「大日本帝国の理想と苦悩」、「大正デモクラシーの確立と展開 その4」をお届けする（第1469回）。

現在も韓国で「売国奴」呼ばわりされている大韓帝国総理大臣・李完用ら「親日派」知識階級の頭にあったのは、「日本の傘下に入ることによって、李朝五百年の間に朝鮮民族を冒し続けた朱子学の毒を除去する」ということだった。では、「朱子学の毒」とはなにかと言えば、士農工商（＝人間は平等では無い）、男尊女卑、外国文化の完全な否定などであった。すべて西洋近代化のためには障害となるものばかりである。

現代の韓国人は、誤った偏向教育によって「日本が邪魔しなければ韓国は独力で近代化できた」などと信じているが、そもそも国王を頂点とし、両班（貴族）の下に農工商がいて身分制度が絶対的に確立していた国が、いったいどうやって「一人一票（＝人間はすべて平等）」を確立しようというのか。そんなことは、絶対に不可能である。

キリスト教の世界ならば、「神の下の平等」が成立する。絶対神という「平等化推進体」が存在するから、「国王でも悪いことをすれば庶民の手でギロチンにかけられる」。しかし儒教の世界では国王は天の委任を受けた存在であり、それを補佐する官僚も厳正な朱子学の試験（科挙）によって選ばれた、愚かな庶民とは違うまったくのエリートだから、絶対的な官尊民卑になり民主主義の基本である万民平等が絶対的に実現しない。

東アジア世界のなかでは、唯一日本だけが外来の朱子学と固有の神道を合体させ、伝統的な権威であった天皇を平等化推進体に押し上げて天皇の下の万人平等を実現した。このあたり、天皇に関することならばなんでもいちゃもんをつけたがる左翼歴史学者が、「明治維新後も華族、士族、平民といった身分があったではないか」と言うかもしれないので言っておく。

たしかにそうした身分に対する特権はあったが、政治的には基本的に平等である。華族や士族しか総理大臣になれないということは決して無く、"平民宰相"原敬の存在がそれを証明している。また、差別が完全に払拭されたわけでは無いものの被差別部落民も「新平民」とされ、少なくとも江戸時代までの身分からは解放された。

大韓帝国には、日本よりもっと激しい差別下に置かれた奴隷階級がいた。「奴婢」とか「白丁」と呼ばれた人々である。そうした人々を両班や良人（庶民）と平等だなどと言っても、朱子学体制下ではそれを実現するのは不可能であることがわかるだろう。実際、金玉均は奴隷解放を行なおうとしたが挫折した。そんな不十分な改革ですら閔妃は激怒し、彼を暗殺し遺体をバラバラにして晒し者にして妻子すら殺そうとしたことをどうぞお忘れなく、と言っておこう。

もっとも、仮に奴隷解放宣言が出されたとしても、そんな一片の通達で五百年続いてきた差別が無くなるはずもないことはおわかりだろう。ではこうした哀れな、朱子学体制では絶対に解放されない奴隷階級を真の意味で解放したのは誰か？ もちろん日本である。論理的に考えれば、誰でもわかるはずだ。

まず日本は、それまで戸籍すらなかった朝鮮の奴隷階級に戸籍を与え、姓を名乗ることも許した。日本の農工商が明治維新以来、姓を名乗れるようになったことと同じだ。そしてここが肝心だが、併合後の一九二三年に日本は朝鮮半島で戸籍法を改正し、それまで記載されていた旧身分を除外した。つまり戸籍を見ても出自を知ることが不可能になり、これをもってまさに天皇の下の平等が完成したのである。

前号でも指摘したが、いまの韓国人に、「日韓併合以前、あなたの家系の身分はなんでしたか？」と聞くと、判で押したように「両班でした」と答える。そんなはずが無いではないか。エリートというのはどこの国でもほんの一握りで、あとは庶民かそれ以下のはずである。逆に民主主義社会のはずなのに「いや、ウチは奴婢でした」と答える人は、私の知る限り韓国人には一人もいない。

本当に万人平等な社会が現在の韓国で実現しているならば、先祖がどんな家系であろうと問題無いはずなのだが、これが自分の国の歴史を直視しない韓国人の問題点である。これも論理的に考えればわかることだが、じつは朱子学体制の朝鮮半島ではまったく不可能であった「奴隷解放」を完全に実現したのは、日本なのである。

これは本来「朝鮮半島人権史」における金字塔であって、いまでもアメリカの黒人層が奴隷解放を成し遂げた大統領エイブラハム・リンカーンを尊敬し感謝するように、韓国人のなかにも「いや、ウチの家系は大韓帝国時代は奴婢で散々差別されてきましたが、日本のおかげで解放されました。日本には感謝しています」という人がいてもいいはずなのだが、見事に一人もいない（笑）。

いや、笑い事では無い。一九四五年（昭和20）の日本の敗戦までは感謝する人が大勢いて、だからこそ朝鮮系ながら大日本帝国のために特攻兵となった人もいた。日本とは逆に、植民地インドの人々を差別し動物扱いした大英帝国とはここが違う。まったくと言っていいほど違うのだが、ここで読者は疑問を抱かないだろうか。なぜ韓国人はそういうことを忘れてしまったのか？ 日本人もそういうことをなぜ意識しなくなったのか？

じつは、それは一人の天才、いや私に言わせれば「悪の天才」がいたからだ。その「悪の天才」が考えたじつに「見事」な奸計が、ちょうど朱子というヒステリックな儒学者が生み出した朱子学が五百年にわたって中国・朝鮮を呪縛したように、いまの韓国を呪縛しているのである。

「大虐殺」に｢敵前逃亡｣

その人物とは誰か？ ここで、前回述べたことを少し思い出していただきたいのだが、「三・一独立運動」をむしろ騒擾（単なる暴動）ととらえ、その原因について「ひょっとしたら（朝鮮独立が）上手くいくかもしれないと狙った在外朝鮮人の煽動に由来した」と喝破した、親日派のジャーナリスト閔元植が言う「在外朝鮮人」こそ、その人物なのである。名を李承晩という。

〈李承晩 イ-スンマン 1875-1965

韓国の独立運動家、政治家。

高宗12年3月26日生まれ。1904年アメリカにわたりハーバード大などにまなぶ。

1919年上海に樹立された大韓民国臨時政府の大統領となる。再渡米し、1945年帰国、1948年大韓民国初代大統領となる。李承晩ラインを設定して、日本と対立。反共、独裁的政治をすすめた。1960年四・一九革命で辞任、ハワイへ亡命した。1965年7月19日死去。91歳。黄海道出身。〉

（『日本人名大辞典』講談社刊）

仮にも一国の大統領を務めた人を「悪の天才」などと謗るのはケシカランと言う人がいるかもしれないので、念のために彼がどんな人間かを示す二つのエピソードを挙げておこう。

一九四五年、アメリカは朝鮮半島の南半分を日本から完全に切り離して「独立国」とするために、アメリカ在住の李承晩をソウルに送り込んだ。結局、アメリカの強力なバックアップの下に李承晩を初代大統領とした大韓民国つまり現在の韓国が成立したわけだが、アメリカが彼を選んだのは、徹底的な反日主義者であると同時に反共主義者でもあったからだ。

アメリカは第二次世界大戦中こそソビエトなどと手を組んで強敵日本を倒したが、今度は反共の防壁として韓国人を利用しようと考えたのである。そしてアメリカの手先となって反共に乗り出した李承晩は、同じ朝鮮民族を済州島において大虐殺した。一九四八年四月三日のことだったので、「済州島四・三事件」と呼ばれる。住民が共産主義者だったという、たったそれだけの理由で裁判すら行なわずに同胞を大虐殺したのである。虐殺されたのは約三万人（もっと多いという見解もある）と言われる。

そして、もう一つ。李承晩がアメリカによって朝鮮半島南部の大韓民国の支配者となったように、朝鮮半島北部には共産主義国家のソビエト連邦や中華人民共和国の支援によって金日成が朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）を建国した。その金日成が共産主義勢力で半島を統一しようと韓国への侵略を開始した。いわゆる朝鮮戦争だが、戦争が始まったとたん、李承晩は民衆や部下を置き去りにして身内だけで首都ソウルを脱出し、安全な場所に逃亡したのである。

そればかりでは無い、自分たちだけが北朝鮮軍の追跡をかわすために、避難経路にあった橋を爆破させたのである。このたった二つの例を提示しただけでも、李承晩という人物がじつにとんでもない「絶対に一国のリーダーになってはいけない人間」だということがわかるだろう。しかし、アメリカはいまさら李承晩をクビにはできないと朝鮮戦争に全面的に介入し、なんとか北朝鮮軍を追い払うことには成功した。

皮肉なことに、多くのアメリカ兵の血を流して李承晩を守る結果になったわけだ。アメリカの目論見としては、反日および反共という目的を貫くためには同胞を多数虐殺するような人間でも必要だったというのである。

そして李承晩はアメリカの後ろ盾をいいことに、ちょうどいまのロシア連邦のウラジーミル・プーチン大統領のように韓国大統領ポストに徹底的に居座ることを決意し、再三にわたり憲法改正を繰り返して一九六〇年には極端な不正選挙を実施して四選を勝ち取った。だが、さすがに国民を怒らせ、決起した学生の「四月革命」により大統領に就任すること無くアメリカに亡命し、一九六五年にハワイで死去した。つまり、韓国人にとっても李承晩という男は追放すべき大悪人であったのだ。

そしてその大悪人であり天才でもあった李承晩が、戦後日本に仕掛けた最大の反日行動が「李承晩ライン」の設置および、それに伴う日本領竹島（韓国は勝手に「独島」と呼んでいる）の占領であった。いまや多くの日本人が忘れてしまっているが、「李承晩ライン」とはいったいなんだったのか？

〈李承晩ライン りしょうばんらいん

一九五二年（昭和二十七）一月十八日、韓国大統領李承晩が設定した一定区域の海洋に対する主権宣言。その区域は東側は（咸）鏡北道慶興郡牛岩嶺頂上、北緯四二度一五分・東経一三〇度四五分、北緯三八度・東経一三二度五〇分、北緯三五度・東経一三〇度、北緯三四度四〇分・東経一二九度一〇分、北緯三二度・東経一二七度を結んだ線、南側は北緯三二度の線、西側は北緯三二度・東経一二四度、北緯三九度四五分・東経一二四度、平安北道竜川郡薪島列島馬鞍島西端、朝鮮・中国国境西端を結んだ線で区画される朝鮮半島周辺の広大な水域である。李大統領はこの水域内のあらゆる自然資源・鉱物・水産物に対し韓国の国家主権を保存し行使することを宣言した。この宣言の目的は約三ヵ月後（四月二十八日）サンフランシスコ講和条約が発効しマッカーサーラインが撤廃され日本人の漁業が朝鮮近海に進出するのを防ぐためであった。翌五三年十二月十二日韓国は漁業資源保護法を実施し上記水域内の漁業を許可制とし違反者を処罰することとし、日本人漁業者・漁船を大量に拿捕するに至った。日本は国際法違反として厳重な抗議を韓国に申し入れた。以後本問題は日韓間の重要懸案となり交渉が続いたが、一九六五年六月二十二日日韓基本条約とともに漁業協定が成立し李承晩ラインは事実上廃止されるに至った。〉

（『国史大辞典』吉川弘文館刊 項目執筆者臼井勝美）

これまで私は、たとえば「日本が国際社会に人類初の人種差別撤廃を提案したこと」「尼港事件の真実」「日本が『あの戦争』を大東亜戦争と呼んだ理由」などについて、いわゆる左翼歴史学者がさまざまなテクニックを使って真相をごまかそうとしていた事実を、いろいろな形で暴いてきたつもりだ。

あえて彼らの教科書や百科事典の記述を引用するのも、読者に直接そうした実例に触れてもらうことによって、私の主張に嘘がないことを認めてもらうためである。今回、日本歴史学界の標準的な学説を収録していると定評のある『国史大辞典』の「李承晩ライン」の項目を煩をいとわずに全文引用したのも、左翼歴史学者の陰謀を白日の下に暴くためだ。

それにしても、この『国史大辞典』の「李承晩ライン」の説明は、きわめて悪質であると言えるだろう。ここまで「ひどい」例はなかなか無い。だが、一見すると公平・客観的な記述に見えるのが、彼らの巧みなところである。では、どこが「ひどい」のか？ もっとも肝心なことが二つ排除されていることだ。もちろん、ケアレスミスとは断じて考えられない。故意にやった、のである。

（第1470回に続く）

