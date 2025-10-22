少し肌寒さが出てきた10月上旬の平日。お昼時ともあり人通りが多い都内の一角で、男性と共に歩く女優・安達祐実（44）の姿があった。赤信号で立ち止まると、安達は身を縮ませていた。すると、隣の男性が背中からスッと手を回し、2人は肩を並べて身を寄せ合った──。

【写真】白昼、安達祐実の腰をガッツリ掴むグラサン新恋人。個性的な白Tカップルコーデで密着デート

離婚から約2年、安達が新恋人A氏と交際していることがわかった。

安達といえば当時12歳で出演したドラマ『家なき子』（日本テレビ系）で一世を風靡し、人生のほとんどを女優として生きてきた。私生活では、2005年にお笑いコンビ「スピードワゴン」の井戸田潤（52）との電撃結婚を発表したが約3年で破局。その後、2014年には2歳上のカメラマン桑島智輝氏と結婚したが、2023年に約10年間の夫婦生活に終止符を打っていた。

そんな安達の新たな恋のお相手A氏は、ほぼ同年齢のNHK局員だという。テレビ局関係者が語る。

「Aさんは制作会社を経て、数年前にNHKに入局。バラエティにドキュメンタリー、ドラマなど幅広く活躍し、大きなプロジェクトにも名を連ねるなど、敏腕制作者として局内でも評判の方です。

これまで年上の男性と交際することが多かった安達さんですが、Aさんとは同世代ということもあり気が合う仲のようで、今年に入ってから距離が縮まったようです」

冒頭のシーン、2人は夫婦さながらの距離感で街中を歩いていたが、その親密さは日常そのもののようだ。芸能プロ関係者が語る。

「現在は都心の閑静な住宅街で長男と暮らしている安達さんですが、最近ではその家にAさんも通うようになり、半同棲状態にあるようです。安達さんはお子さんの通学を見送ったあとに、Aさんを勤務先まで愛車で送っていくのが最近の日課だそうですよ」

強風のなか、A氏が安達の腰を抱き支えて…

この日、2人は昼食のために和食店へ。店から出てきた2人を目撃していた男性が語る。

「腕を絡ませて仲睦まじげに歩くカップルがいたので目をやると、女性の方は安達さんでした。マスクやサングラスといった変装をしていなかったので、すぐにわかりましたね。それにしてはあまりにも堂々と2人が密着していて、周りを警戒している素振りはなかった印象です。

2人とも着ている長袖Tシャツが白かったため、ほとんど一体化しているようにも見えました。また、強い風が吹くと、男性が安達さんの腰をガッチリと抱きながら支えていて…そのまま腰を抱きながら横断歩道を渡っていきました。安達さんも男性を信頼しきっている様子でしたね」

この日、A氏が着ていたのはプロレスラー中邑真輔氏がデザインした『KILLER INOKI FOREVER』のロゴ入りTシャツ。「アントニオ猪木最後の弟子」と言われる中邑が、2004年11月13日の大阪ドームで、猪木から愛情たっぷりの"鉄拳制裁"を受けた名シーンがデザインされたTシャツだ。一方の安達は芸術家・田名網敬一氏のTシャツをチョイスしていた。前出・芸能プロ関係者が語る。

「Aさんは、世代的に猪木ファンとしては世代ド真ん中ではないでしょうが、普段から猪木さん関連の服を着られるほどプロレス好きだそうです。

恋多き女優である安達さんは、これまでも年上俳優や人気芸人、カメラマン……と、エンタテイメントやカルチャーの第一線で活躍されている方と交際してきました。カルチャーへの興味といった面でも気が合いそうな2人ですね」

安達の新たな恋はFOREVERとなるだろうか。