【難読漢字】「虎杖」って読めますか？ 主人公の名前は知ってても読めない！？

あなたは読めますか？

突然ですが、「虎杖」という漢字読めますか？

最近では人気アニメのキャラクター名としても知られるようになりましたが、実はこの漢字、日本に自生する身近な植物の名前なのです。あなたは正しく読めるでしょうか？

気になる正解は……

「いたどり」でした！

「虎杖（いたどり）」は、タデ科の多年草で、山野や道端、土手など、日本のいたるところで見られる植物です。成長すると中空になる茎には、虎の縞模様のような紅紫色の斑点があることから「虎杖」という漢字があてられたという説があります。また、根（虎杖根）が利尿や痛みの緩和などに使われる漢方薬として知られており、「痛みを取る」から「イタドリ」という名がついたという説も有力です。

春の若芽は酸味があり、皮をむいて山菜として食用にされます（地方によってはスカンポとも呼ばれます）。夏から秋にかけては、小さな白い花をたくさん咲かせます。

「春に虎杖の若芽を摘んで食べる」「道端に虎杖が群生しているのを見かける」といったように使われます。

力強い漢字の組み合わせですが、実は身近な山菜の名前だった「虎杖」。この機会に、読み方と、その名前の由来となった植物の特徴をしっかり覚えておきましょう。

