「すっごい!!!」あびる優、『アナ雪』エルサみたいな“ホワイトブロンド”ヘアに イメチェンに反響「ホントにプリンセスだ〜」「めちゃくちゃ綺麗！」
タレントのあびる優（39）が21日、自身のインスタグラムを更新。「#イメチェン」のハッシュタグとともに、ディズニー映画『アナと雪の女王』の登場キャラクター・エルサを彷彿とさせる“ホワイトブロンド”の新ヘアを披露した。
【動画】「すっごい!!!」「ホントにプリンセスだ〜」エルサみたいな新ヘア披露のあびる優
「天才達!!いつもありがとうだよ」と担当美容師への感謝を記し、カラーリング風景や完成しロングヘアをなびかせる様子を動画で紹介。
投稿では「p.sコレ、もはや何色？我が子はもちろん我が子のお友達や道行く子供達にわぁ！ラプンツェルだ！エルサだ！って言われる」と話し、ハッシュタグには「ホワイトブロンド」のほか「#ブロンド #ミルクティーベージュ #ハイトーンカラー #プラチナブロンド」などと記した。
ファンからは「すっごい!!!」「ホントにプリンセスだ〜」「めちゃくちゃ綺麗！」「綺麗な髪」「ゆうちゃん似合う」など、絶賛コメントが多数寄せられている。
【動画】「すっごい!!!」「ホントにプリンセスだ〜」エルサみたいな新ヘア披露のあびる優
「天才達!!いつもありがとうだよ」と担当美容師への感謝を記し、カラーリング風景や完成しロングヘアをなびかせる様子を動画で紹介。
投稿では「p.sコレ、もはや何色？我が子はもちろん我が子のお友達や道行く子供達にわぁ！ラプンツェルだ！エルサだ！って言われる」と話し、ハッシュタグには「ホワイトブロンド」のほか「#ブロンド #ミルクティーベージュ #ハイトーンカラー #プラチナブロンド」などと記した。
ファンからは「すっごい!!!」「ホントにプリンセスだ〜」「めちゃくちゃ綺麗！」「綺麗な髪」「ゆうちゃん似合う」など、絶賛コメントが多数寄せられている。