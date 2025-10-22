¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¡ÛÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖIRIS OUT¡×5½µÏ¢Â³1°Ì¡õ½µ´ÖºÆÀ¸¿ô2000Ëü²óÄ¶¤¨¤Î²÷µó¡¡¿·¶Ê´Þ¤à3¶Ê¤¬TOP5Àêµò¡Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¾å°ÌÆ°¸þ¡Û
¡¡25/10/27ÉÕ¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î13Æü¡Á19Æü¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤ÎºîÉÊ¤¬TOP5¤Î¤¦¤Á3¶Ê¤òÀê¤á¤¿¡£
¡Ú½µ´ÖÁíºÆÀ¸¿ô¥°¥é¥Õ¡ÛÉÔÆ°¤Î1°Ì¥ß¥»¥¹¤òÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬ÌÔÄÉ¡ª
¡¡5½µÏ¢Â³1°Ì¤Ï¡¢ÊÆÄÅ¤¬·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡ÖIRIS OUT¡×¡Ê½µ´ÖºÆÀ¸¿ô2460.6Ëü²ó¡¿Á°½µÈæ12.3¡ó¸º¡Ë¡£ÃËÀ¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÎòÂåÃ±ÆÈ1°Ì¤Î¡ÖÏ¢Â³1°Ì³ÍÆÀ½µ¿ô¡×µÏ¿¤ò¼«¤éÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡£½µ´ÖºÆÀ¸¿ô2000Ëü²óÆÍÇË¤â½éÅÐ¾ì¤«¤é5½µÏ¢Â³¤È¤Ê¤ê¡¢YOASOBI¡¢Creepy Nuts¤Ë¼¡¤°»Ë¾å3ÁÈÌÜ¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤Ï½é¤Î²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Á°½µ¡¢»Ë¾åºÇÂ®¤Ç1²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï1²¯4080.5Ëü²ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡4½µÏ¢Â³2°Ì¤Ï¡¢ÊÆÄÅ¤¬·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¡¢±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤È¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤Ç¤âÏÃÂê¤ÎÊÆÄÅ¸¼»Õ, ±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡ÖJANE DOE¡×¡Ê½µ´ÖºÆÀ¸¿ô1132.9Ëü²ó¡¿Á°½µÈæ9.9¡ó¸º¡Ë¡£ÊÆÄÅ¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù³Ú¶Ê¤¬¡¢4½µÏ¢Â³¤Ç1¡¦2°Ì¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£Âç¥Ò¥Ã¥È¤ÎÌÜ°Â¤È¸À¤ï¤ì¤ë½µ´ÖºÆÀ¸¿ô1000Ëü²ó¤ò4½µÏ¢Â³¤ÇÆÍÇË¤·¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤ò5270.0Ëü²ó¤È¤·¤¿¡£
¡¡½éÅÐ¾ì4°Ì¤ÏÊÆÄÅ¤Î¿·¶Ê¡Ö1991¡×¡Ê10·î13ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡¿½µ´ÖºÆÀ¸¿ô824.1Ëü²ó¡Ë¡£Æ±¶Ê¤Ï¡¢¿·³¤À¿´ÆÆÄ¤Î·à¾ì¥¢¥Ë¥á¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¼Â¼Ì±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¡Ê10·î10Æü¸ø³«¡¢±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÊÆÄÅ¤Î¡Ö´¶ÅÅ¡×¡ÖKICK BACK¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿±ü»³´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÊÆÄÅ¤ÈÆ±¤¸1991Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¤È´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡£Æ±ÆüÉÕ¤Î½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿·¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ëHANA¤Ï¡¢º£½µ¤â3¶ÊÆ±»þTOP10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£3°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢10·î13Æü¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖMy Body¡×¡£½µ´ÖºÆÀ¸¿ô878.5Ëü²ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ÈHANA¤¬½Ð±é¤¹¤ëÂçÄÍÀ½Ìô¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥á¥ó¥Æ¡×¿·CM¡ÖTHE DAY.²Ö¤Èº¬¡×ÊÓ¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¤Ç¡¢ºî»ì¤Ë¤ÏÁ°ºî¡ÖBAD LOVE¡×¤ËÂ³¤¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎMOMOKA¤¬»²²Ã¡£¡È¤¤¤Ä¤Ç¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ï¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡É¤È¤¤¤¦¥»¥ë¥Õ¥é¥Ö¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5°Ì¡ÊÁ°½µ3°Ì¡Ë¤Î2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBlue Jeans¡×¡Ê½µ´ÖºÆÀ¸¿ô711.7Ëü²ó¡¿Á°½µ2.6¡ó¸º¡Ë¤Ï14½µÏ¢Â³TOP5Æþ¤ê¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤ò1²¯4523.6Ëü²ó¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£10°Ì¡ÊÁ°½µ9°Ì¡Ë¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖROSE¡×¡Ê½µ´ÖºÆÀ¸¿ô518.2Ëü²ó¡¿Á°½µÈæ2.2¡óÁý¡Ë¤Ï¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤¬2²¯1325.7Ëü²ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤Ï2¶ÊÆ±»þTOP10Æþ¤ê¡£6°Ì¡ÊÁ°½µ4°Ì¡Ë¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¡Ê½µ´ÖºÆÀ¸¿ô682.2Ëü²ó¡¿Á°½µÈæ1.6¡ó¸º¡Ë¤Ï¡¢24/4/29ÉÕ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÎòÂåºÇÄ¹¤ÎÏ¢Â³TOP5Æþ¤êµÏ¿¤¬78½µ¡Ê1Ç¯6¥ö·î¡Ë¤ÇÅÓÀä¤¨¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º2¡×¡Ê2022Ç¯3·î18Æü¡Á2025Ç¯12·î31Æü¡Ë¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂåÉ½¶Ê¤¬ÂçµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï¼«¿È1°Ì¤Î¡ÖÀÄ¤È²Æ¡×¡Ê7²¯9547.9Ëü²ó¡Ë¤ËÇ÷¤ë7²¯8324.6Ëü²ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£8°Ì¡ÊÁ°½µ6°Ì¡Ë¤Ï6¥ö·îÏ¢Â³¥ê¥ê¡¼¥¹ºÇ¸å¤«¤Ä¡¢¥Õ¥§¡¼¥º2ºÇ¸å¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤â¤Ê¤ë¿·¶Ê¡ÖGOOD DAY¡×¡Ê½µ´ÖºÆÀ¸¿ô556.5Ëü²ó¡¿Á°½µÈæ12.3¡ó¸º¡Ë¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤ò2056.1Ëü²ó¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡7°Ì¡ÊÁ°½µ7°Ì¡Ë¤Î¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ - On The Way¡×¡Ê½µ´ÖºÆÀ¸¿ô595.6Ëü²ó¡¿Á°½µÈæ4.8¡ó¸º¡Ë¤Ï¡¢10½µÏ¢Â³TOP10¤ò¥¡¼¥×¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï7863.7Ëü²ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½éÅÐ¾ì9°Ì¤ÏÝ¯ºä46¤Î¿·¶Ê¡ÖUnhappy birthday¹½Ê¸¡×¡Ê½µ´ÖºÆÀ¸¿ô543.9Ëü²ó¡¿10·î16ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¡£Æ±¶Ê¤Ï¡¢10·î29ÆüÈ¯Çä¤ÎÄÌ»»13ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¡£3´üÀ¸¤ÎÂ¼°æÍ¥¤¬É½Âê¶Ê¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë½éÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£
¢£ÉÔÆ°¤Î1°Ì¥ß¥»¥¹¤òÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬ÌÔÄÉ
¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÊÌTOP500¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁíºÆÀ¸¿ô¡¢¶Ê¿ô¤È¤â¤Ë¡¢º£½µ¤âÉÔÆ°¤Î1°Ì¤ÏMrs. GREEN APPLE¡£¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¿ô¤Ï31¶Ê¡ÊÁ°½µÈæ¡Þ0¡Ë¡¢½µ´ÖÁíºÆÀ¸¿ô¤Ï7066.0Ëü²ó¡ÊÁ°½µÈæ4.1¡ó¸º¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡5½µÏ¢Â³2°Ì¤ÎÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Ï¡¢º£½µÉÕ1°Ì¤Î¡ÖIRIS OUT¡×¤Î¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¤ËÂ³¤¡¢¿·¶Ê¡Ö1991¡×¤òÅêÆþ¤·¡¢¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¿ô¤Ï20¶Ê¡ÊÁ°½µÈæ¡Ü3¡Ë¡¢ÁíºÆÀ¸¿ô¤ÏÁ°½µÈæ11.4¡óÁý¤Î5791.6Ëü²ó¡£ÊÆÄÅ¸¼»Õ, ±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ëÌ¾µÁ¤Î¡ÖJANE DOE¡×¤ò´Þ¤Þ¤º¤Ë¡¢1°Ì¤ÎMrs. GREEN APPLE¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3°Ì¡ÊÁ°½µ4°Ì¡Ë¤ÎHANA¤Ïº£½µÉÕ¤Ç3°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖMy Body¡×¤¬¸£°ú¤·¡¢ÁíºÆÀ¸¿ô¤ÏÁ°½µÈæ30.8¡óÁý¤Î3760.6Ëü²ó¤ËµÞ¿¡£4°Ì¡ÊÁ°½µ3°Ì¡Ë¤Îback number¤Ï½µ´Ö3298.7Ëü²ó¡ÊÁ°½µÈæ1.5¡óÁý¡Ë¡¢5°Ì¡ÊÁ°½µ5°Ì¡Ë¤ÎÆ£°æÉ÷¤Ï½µ´Ö2355.3Ëü²ó¡ÊÁ°½µÈæ6.4¡ó¸º¡Ë¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡ÚÀáÌÜ¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡Û
¢£FRUITS ZIPPER¡ÖNEW KAWAII¡×¡¢ÄÌ»»2ºîÌÜ¤ÎÎßÀÑ1²¯²óÄ¶¤¨
¡¡¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖKAWAII LAB.¡×¡ÊÄÌ¾Î¥«¥ï¥é¥Ü¡Ë¤Î2¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÀáÌÜ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡2022Ç¯4·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦FRUITS ZIPPER¤Î¡ÖNEW KAWAII¡×¡Ê2024Ç¯3·î22ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤¬1²¯60.3Ëü²ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£ÎßÀÑ1²¯²óÆÍÇË¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¡Ê2022Ç¯4·î29ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤ËÂ³¤¤¤ÆÄÌ»»2ºîÌÜ¡£Æ±¶Ê¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÈ¯¿®ÃÏ¡¢¸ÄÀ¤Î½¸¤Þ¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î³¹¡È¸¶½É¡É¤«¤é¡ÈNEW KAWAII¡É¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò´§¤·¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡FRUITS ZIPPER¤ÏÆ°²è¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¡¢¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡Ù¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬ÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÈNEW KAWAII¡É¤¬¶Ê¤Ë¤¹¤´¤¯¤¹¤´¤¯Ç»¤¯µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤Î³Ú¶Ê¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¿´î¡£
¡¡·îÂÅ·²»¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏºÇ½é¤«¤é¡ÈNEW KAWAII¡É¤ò¤«¤«¤²¤Æ³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Ú¶Ê¤òÄÌ¤·¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡ÈNEW KAWAII¡É¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«Éé¤·¡¢ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¤Ï¡ØNEW KAWAII¡Ù¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»ä¤¿¤Á¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÁÛ¤¤¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È¤Õ¤ë¤Ã¤Ñ¡¼¡É¡ÊFRUITS ZIPPER¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é½Ð²ñ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Õ¤ë¤Ã¤Ñ¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¡¢»ä¤¿¤Á¤â°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¢£CUTIE STREET¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤«¤ï¤À¤á¡×¤¬ÎßÀÑ2²¯²óÆÍÇË
¡¡2024Ç¯8·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿KAWAII LAB.¤ÎËö¤Ã»Ò¥°¥ë¡¼¥×¤ÎCUTIE STREET¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ê2024Ç¯9·î9ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤¬2²¯146.3Ëü²ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£ÎßÀÑ2²¯²óÆÍÇË¤Ï¼«¿È½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÆ°²è¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈÄÁÒ²ÄÆà¤Ï¡Ö2²¯²ó¡¢¤¹¤´¤¯ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¿ô»ú¤Ç¡¢2²¯²ó¤Ã¤Æ²¿¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¤¹¤´¤¯¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤CUTIE STREET¤Î¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶Ã¤¤È´î¤Ó¤òÎ¨Ä¾¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÀîËÜ¾ÐÎÜ¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï2025Ç¯8·î¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é1Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤À2Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤³¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¢£LiSA¡Ö¹ÈÏ¡²Ú¡×¡¢ÄÌ»»2ºîÌÜ¤ÎÎßÀÑ4²¯²óÄ¶¤¨
¡¡LiSA¤Î¡Ö¹ÈÏ¡²Ú¡×¡Ê2019Ç¯10·î21ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤¬4²¯72.8Ëü²ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£ÎßÀÑ4²¯²óÆÍÇË¤Ï¡¢¡Ö±ê¡×¡Ê23/5/8ÉÕ¡Ë¤Ë¼¡¤°ÄÌ»»2ºîÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¶Ê¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙãÞÌçÃº¼£ÏºÎ©»ÖÊÔ¡Ê2019Ç¯4·î´üÊüÁ÷¡Ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¡£¡Ö¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°2020 ºîÉÊÊÌÇä¾å¿ôÉôÌç¡×¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¼«¿È½é¤ÎÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥í¥¼¡õ¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Þ¡¼¥º¡ÖAPT.¡×ÎßÀÑ3²¯²óÆÍÇË
¡¡BLACKPINK¤Î¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦ROSE¡ÊE¡á¥¢¥¥å¡¼¥È¥¢¥¯¥»¥ó¥ÈÉÕ¤¡Ë¤ÈBruno Mars¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¡ÖAPT.¡×¡Ê¥¢¥Ñ¥È¥¥¡¿2024Ç¯10·î18ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤¬3²¯30.6Ëü²ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¡È¥¢¥Ñ¥È¥¥¡É¤Ï¥Ï¥ó¥°¥ë¤Ç¥¢¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Î°ÕÌ£¡£´Ú¹ñ¤Ç¼ã¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥²¡¼¥à¡Ö¥¢¥Ñ¥È¥¥¡¦¥²¡¼¥à¡×¤Î³Ý¤±À¼¤¬Í³Íè¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤âºòÇ¯¤ÎËºÇ¯²ñ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¡£½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢24/11/18ÉÕ¡Á25/1/6ÉÕ¤Þ¤Ç8½µÏ¢Â³¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¢£back number¡Ö¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¤Î»í¡×¡¢ÄÌ»»11ºîÌÜ¤ÎÎßÀÑ2²¯²óÆÍÇË
¡¡back number¤Î¡Ö¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¤Î»í¡×¡Ê2022Ç¯8·î26ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤¬2²¯56.9Ëü²ó¡Ê200,568,683²ó¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¡£ÎßÀÑ2²¯²óÆÍÇË¤Ï¡¢¡Ö¿åÊ¿Àþ¡×¡Ö¹âÎæ¤Î²Ö»Ò¤µ¤ó¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¡×¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¡×¡Ö²øÅð¡×¡Ö²ÖÂ«¡×¡Ö¥¢¥¤¥é¥Ö¥æ¡¼¡×¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¡ÖHAPPY BIRTHDAY¡×¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡ÊÃ£À®½ç¡Ë¤ËÂ³¤¡¢ÄÌ»»11ºîÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¶Ê¤Ï¡¢ÇÛ¿®³«»ÏÆü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¡¦ÃÝÆâÎÃ¿¿¤È²£ÉÍÎ®À±¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é±Ç²è¡Ø¥¢¥¥é¤È¤¢¤¤é¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡£
¢£WANIMA¡Ö¤È¤â¤Ë¡×¡¢¼«¿È½é¤ÎÎßÀÑ2²¯²óÆÍÇË
¡¡WANIMA¤Î¡Ö¤È¤â¤Ë¡×¡Ê2019Ç¯6·î21ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤¬2²¯17.3Ëü²ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£ÎßÀÑ2²¯²óÆÍÇË¤Ï¼«¿È½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2016Ç¯8·îÈ¯Çä¤ÎCD¥·¥ó¥°¥ë¡ÖJUICE UP!!¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿Æ±¶Ê¤Ï¡¢²Ö²¦¥Ë¥Ù¥¢À©´ÀºÞ¡Ø8¡ß4¡ÙCM¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡ÈÀÄ½Õ¡¦Éô³è¡¦´À¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½Ð¿ÈÃÏ¡¦·§ËÜ¤ÎÉü¶½¥É¥é¥Þ¡Ö¤È¤â¤Ë¤¹¤¹¤à¥µ¥í¥ó²°ÂæÂ¼¡×¡ÊBS-TBS¡¿2018Ç¯3·îÊüÁ÷¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£´öÅÄ¤ê¤é¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë¡×¡¢¼«¿È½é¤ÎÎßÀÑ2²¯²óÄ¶¤¨
¡¡´öÅÄ¤ê¤é¤Î¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë¡×¡Ê2022Ç¯1·î17ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤¬2²¯72.6Ëü²ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£ÎßÀÑ2²¯²óÆÍÇË¤Ï¼«¿È½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¶Ê¤Ï¡¢ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦ÈÖÁÈ¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìª´»ÊÔ¡Ù¡ÊÆ±Ç¯1·î17ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡Ë¤ª¤è¤Ó¡¢¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â´¶ÈÊÔ2022¡Ù¡ÊÆ±Ç¯2·î21ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¿·ÊõÅç¡×¡¢¼«¿È½é¤ÎÎßÀÑ2²¯²óÆÍÇË
¡¡¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¡Ö¿·ÊõÅç¡×¡Ê2015Ç¯9·î30ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤¬2²¯
125.2Ëü²ó¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¿È½é¤ÎÎßÀÑ2²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£Æ±¶Ê¤Ï¡¢2015Ç¯10·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¡¦º´Æ£·ò¤È¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é±Ç²è¡Ø¥Ð¥¯¥Þ¥ó¡£¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡£Àè·î30Æü¤Ë¤ÏÆ±¶Ê¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦»³¸ý°ìÏº¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó»³¸ý°ìÏº¤Î½Ë¡ª¥ê¥ê¡¼¥¹10¼þÇ¯µÇ°¡ª¿·ÊõÅçº×¡ª²Î¾§ÇÛ¿®¡×¤òÇÛ¿®¤·¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤È¤Ê¤ê¡¢25/10/13ÉÕ½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°µÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç9°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
