ÉðÅÄÅ´Ìð¡¡½é¤Î½÷ÀÁíÍýÃÂÀ¸¤ËÎÞ¤·¤¿¥ï¥±¡¡¡ÈÈÜÌï¸Æ¡É¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿®¶Ä¤ÎÂÐ¾Ý¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÉðÅÄÅ´Ìð¡Ê76¡Ë¤¬22Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦14¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¹â»ÔÁáÉÄ¿·¼óÁê¡Ê64¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡·ûÀ¯»Ë¾å½é¤Î½÷À¼óÁê¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»Ô»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÉðÅÄ¤Ï¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ·Ñ¤ò¸«¤Æ¤ÆÎÞ¤¬¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤«¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Ä¹¤¤Ä¹¤¤¶ËÅì¤ÎÅç¹ñ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ç¡¢½÷À¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï»þ¤ÎÉ½¤ì¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö½÷À¤¬Î©¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢´íµ¡Åª¤Ê¥Ô¥ó¥Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç²¿ÅÙ¤â¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤Æ¤ë¡£ÈÜÌï¸Æ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦ÉðÅÄ¤Ë¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¤Ï¡ÖºÇ¹â¿À¤ÎÅ·¾ÈÂç¿À¤â½÷À¤Ç¤¹¤·¡×¤ÈÆ±°Õ¡£ÉðÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È´¶Æ°¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤Ê¤ó¤«¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â»×¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤³¤ÎÆâ³Õ¤¬¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤º¹ç¾¸¤·¤¿¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿®¶Ä¤ÎÂÐ¾Ý¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢Æ±¶É¡¦º´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤Í¡¢Îò»Ë¤¬Æ°¤¤¤¿´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£