脳腫瘍を公表したLUNA SEA真矢、ファンに現状報告「少しずつ元気になってるよ」 近影ショットとともに感謝伝える
「脳腫瘍」を公表したロックバンド・LUNA SEAのドラマー真矢が22日、自身のインスタグラムを更新。近況を報告し、ファンへの感謝の言葉をつづった
【写真】一歩ずつ…！力強い後姿を見せたLUNA SEA真矢
今年9月、公式サイトを通じて、「脳腫瘍」と診断されたことを公表していた真矢は、「少しずつ元気になってるよ」と書き出し、 秦野たばこ祭で見せた法被姿で自身に対する応援メッセージに目を向ける写真を公開した。
続けて「みんなのお手紙、SNSでのメッセージ…本当に嬉しいです 涙腺崩壊だよありがとうね」と改めてファンに感謝の気持ちを伝えた。
真矢は1970年1月13日生まれ、神奈川県出身。ソロアーティストとしても活動。00年5月、タレントの石黒彩と結婚。同年11月に第1子女児、 02年9月に第2子女児、04年8月に第3子男児が誕生した。
【写真】一歩ずつ…！力強い後姿を見せたLUNA SEA真矢
今年9月、公式サイトを通じて、「脳腫瘍」と診断されたことを公表していた真矢は、「少しずつ元気になってるよ」と書き出し、 秦野たばこ祭で見せた法被姿で自身に対する応援メッセージに目を向ける写真を公開した。
続けて「みんなのお手紙、SNSでのメッセージ…本当に嬉しいです 涙腺崩壊だよありがとうね」と改めてファンに感謝の気持ちを伝えた。
真矢は1970年1月13日生まれ、神奈川県出身。ソロアーティストとしても活動。00年5月、タレントの石黒彩と結婚。同年11月に第1子女児、 02年9月に第2子女児、04年8月に第3子男児が誕生した。