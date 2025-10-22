ツーハッチ2026プレ福袋♡人気ノンワイヤーブラ＆ナイトブラ

ツーハッチから2026年のプレ福袋が登場♡毎年大好評の福袋は、ノンワイヤーブラやナイトブラをお得に手に入れられるチャンスです。オフィシャルサイト限定の「モーニングルーティンブラ2本SET」は55％OFF、人気のラクシアナイトブラや育乳ナイトブラもセットでお得に。まだ試したことがない方も、この機会に日常のバストケアを華やかに彩るアイテムをまとめてチェックしてみてください♪

オフィシャル限定♡モーニングルーティンブラ2本SET

ノンワイヤーでも1.5倍盛りを叶える「モーニングルーティンブラ」2本SETが、オフィシャルサイト限定で55％OFFの特別価格\4,734♡

厚手パッドでバストをふっくら持ち上げ、脇高設計とパワーネットでボディラインを美しく整えます。中央の隠しゴムでI字谷間をキープし、A70～F75サイズ対応。

日常使いしやすいおまかせカラーで、ブラ＆ショーツの2本SETがお得に手に入ります。販売開始は10/10(金)19:00～。

ラクシアSleep 2点SETで寝ながら美バスト♡

シリーズ累計120万枚突破の人気ナイトブラ「ラクシア」2点SETが、約28％OFFの\4,980で登場。

パワーネットで横流れ防止＆高さキープ、滑らかな生地が快適な睡眠をサポートします♡バストに沿った立体パッドで吸い付くようなフィット感を実現。

サイズは65M～85L、カラーはおまかせ。洗い替えにも最適で、寝ている間も美しいシルエットをキープできるアイテムです。

育乳ナイトブラ2点SETで休日もリラックス

「タイプが選べる」育乳ナイトブラ2点SETは、ホックで調節可能な前ホックタイプと、クロスホックタイプの2種類を用意♡

胸下での固定力やバストの横流れを防ぎつつ、深めのラウンドカップで寝返り中も快適に。S～XLサイズ対応、カラーはおまかせで、価格は\3,460（\1,100OFF）。

ナイトブラだけでなく、休日のリラックスブラとしても活躍する福袋です。

ツーハッチ2026プレ福袋でお得にバストケア♪

毎年人気のツーハッチ2026プレ福袋は、ノンワイヤーブラやナイトブラをお得に揃えられるチャンス♡

オフィシャル限定の「モーニングルーティンブラ2本SET」\4,734や、ラクシアナイトブラ2点SET\4,980、育乳ナイトブラ2点SET\3,460など、普段使いにも最適なアイテムが勢揃い。

A70～F75、S～XLまで対応し、日常のバストケアを華やかに彩ります♪