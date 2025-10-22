“しまむらグループ大創業祭”が今日からスタート！ 「アベイル」はハローキティのステッカーを配布
しまむらグループ各店舗では、10月22日（水）から、この冬に手に入れたい新作アイテムやキャラクターグッズがお得になる「大創業祭」を、全国の店舗で実施する。
【写真】3種のデザインから選べる！ 「アベイル」でもらえるハローキティのステッカー
■冬物アイテムが1000円以下に！
しまむらグループの「大創業祭」では、バイヤーが厳選した超特価アイテムが大集合。
例えば「ファッションセンターしまむら」は、ニットカーティガンやワンピースなど冬物アイテムを770円の大創業祭特価で提供するほか、アウターや服飾雑貨、寝具、インテリア、オリジナルブランド「SUNNY HOUSE（サニーハウス）」の新作アイテムも特別価格で取りそろえる。
また、カジュアル＆シューズの「アベイル」では、2週にわたり「アベイル祭り」を開催。バイヤーが厳選したお得なコーデや、かわいいキャラクターグッズが並ぶだけでなく、アプリ会員証を展示し対象商品を3000円以上購入した人には、ハローキティのノベルティステッカーを配布予定だ（いずれも価格は税込み）。
そのほか、ベビー・子供用品の「バースデイ」、雑貨＆ファッションの「シャンブル」、靴＆ファッションの「ディバロ」でも、オリジナルブランドアイテムや冬物アイテムがお得にゲットできるほか、各店舗のSNSでは抽選で「しまむらグループ共通商品券」がもらえるプレゼントキャンペーンも実施される。
【写真】3種のデザインから選べる！ 「アベイル」でもらえるハローキティのステッカー
■冬物アイテムが1000円以下に！
しまむらグループの「大創業祭」では、バイヤーが厳選した超特価アイテムが大集合。
例えば「ファッションセンターしまむら」は、ニットカーティガンやワンピースなど冬物アイテムを770円の大創業祭特価で提供するほか、アウターや服飾雑貨、寝具、インテリア、オリジナルブランド「SUNNY HOUSE（サニーハウス）」の新作アイテムも特別価格で取りそろえる。
そのほか、ベビー・子供用品の「バースデイ」、雑貨＆ファッションの「シャンブル」、靴＆ファッションの「ディバロ」でも、オリジナルブランドアイテムや冬物アイテムがお得にゲットできるほか、各店舗のSNSでは抽選で「しまむらグループ共通商品券」がもらえるプレゼントキャンペーンも実施される。