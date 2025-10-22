吉田優利が親友・澁澤莉絵留との2ショットを一挙に公開 「控えめに言って最高です」
吉田優利が自身のインスタグラムを更新。親友・澁澤莉絵留との仲良し2ショットを一挙に投稿した。
【写真】吉田優利が澁澤莉絵留のほっぺにチュウ!?【本人のInstagramより】
「どうせまた次会うからといつも早く解散する私たち笑」と、せっかく会えた時でも、その時間はいつも短いことを明かした吉田。それでも「一緒にいると、全然ケータイを触らずに私に集中してくれるところ、話してる時に連絡取る時は『ちょっと返信するね』とか言ってくれるし、計画も丸投げせず一緒に考えてくれたり、私だけじゃなく一緒にいる人と楽しもうとしてくれる所とかが控えめに言って最高です」と澁澤の人柄を称賛。投稿では17枚の写真を公開したが、美味しそうな料理が並んだテーブルを挟んだ2ショットや、鰻を前にした2ショット、大きく目を見開いてスイーツを見つめる楽しい2ショット、そして大きなプレッツェルを5つも前にした澁澤など、食事風景も多かった。また鏡張りの天井に写った2人や、夜の街を歩く2人の姿を撮った写真もあり、楽しそうな雰囲気が伝わってくるものばかりだ。「可愛いし話は合うし面白いし、、いつもありがとう！」と記すと、最後に韓国語で「チョア」（好き）と声をかけていた。同じタイミングで澁澤も違う2ショットを何枚も投稿。吉田は忙しいスケジュールなのにもかかわらず、会おうと言うとすぐに日程を調整してくれたり、飛行機をずらしてまで会いに来てくれたりすると、優しい人柄を紹介。「絶対疲れてるのに会ったらいつもスーパーハイパースペシャル 可愛い笑顔で『久しぶりー！！』って言ってくれて もうこっちの疲れが全て吹っ飛びます」と記すと、澁澤も最後は「こちらこそチンチャチョア（大好き）」と韓国語で締めくくっていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ホステスプロとして「富士通レディース」に参戦した柏原明日架と古江彩佳 面白2ショットでスタッフたちの笑いを誘う
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
まるで駅のホームのサラリーマン!? 菅沼菜々が見せた傘素振りに「駅のおじさんはこんなにキレイなスイングじゃない」の声
プロゴルファーの笠りつ子が女優・高梨臨、Perfume・あ〜ちゃんと食事会 違うジャンルで活躍する3人が見せた笑顔にファンも大喜び
【写真】吉田優利が澁澤莉絵留のほっぺにチュウ!?【本人のInstagramより】
「どうせまた次会うからといつも早く解散する私たち笑」と、せっかく会えた時でも、その時間はいつも短いことを明かした吉田。それでも「一緒にいると、全然ケータイを触らずに私に集中してくれるところ、話してる時に連絡取る時は『ちょっと返信するね』とか言ってくれるし、計画も丸投げせず一緒に考えてくれたり、私だけじゃなく一緒にいる人と楽しもうとしてくれる所とかが控えめに言って最高です」と澁澤の人柄を称賛。投稿では17枚の写真を公開したが、美味しそうな料理が並んだテーブルを挟んだ2ショットや、鰻を前にした2ショット、大きく目を見開いてスイーツを見つめる楽しい2ショット、そして大きなプレッツェルを5つも前にした澁澤など、食事風景も多かった。また鏡張りの天井に写った2人や、夜の街を歩く2人の姿を撮った写真もあり、楽しそうな雰囲気が伝わってくるものばかりだ。「可愛いし話は合うし面白いし、、いつもありがとう！」と記すと、最後に韓国語で「チョア」（好き）と声をかけていた。同じタイミングで澁澤も違う2ショットを何枚も投稿。吉田は忙しいスケジュールなのにもかかわらず、会おうと言うとすぐに日程を調整してくれたり、飛行機をずらしてまで会いに来てくれたりすると、優しい人柄を紹介。「絶対疲れてるのに会ったらいつもスーパーハイパースペシャル 可愛い笑顔で『久しぶりー！！』って言ってくれて もうこっちの疲れが全て吹っ飛びます」と記すと、澁澤も最後は「こちらこそチンチャチョア（大好き）」と韓国語で締めくくっていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ホステスプロとして「富士通レディース」に参戦した柏原明日架と古江彩佳 面白2ショットでスタッフたちの笑いを誘う
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
まるで駅のホームのサラリーマン!? 菅沼菜々が見せた傘素振りに「駅のおじさんはこんなにキレイなスイングじゃない」の声
プロゴルファーの笠りつ子が女優・高梨臨、Perfume・あ〜ちゃんと食事会 違うジャンルで活躍する3人が見せた笑顔にファンも大喜び