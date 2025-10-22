【ラグビーＪＡＰＡＮ ＸＶ】「ホンコン・チャイナ代表戦」メンバー２３人を発表！　同志社大・中谷陸人が唯一の学生メンバーとして選出　ＷＴＢ高本とむ・ＣＴＢ森勇登などＢＫ陣は全て日本人選手

ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、１０月２４日（金）に香港のカイタック・スタジアムで行われるホンコン・チャイナ代表戦に出場するＪＡＰＡＮ ＸＶ（ジャパン・フィフティーン）の試合登録メンバー２３人を発表しました。



１０月１８日に行われたオーストラリアＡ代表戦では、積極果敢に戦いながら力の差を見せつけられたＪＡＰＡＮ ＸＶ。今回のメンバーには、さらなる成長が期待される若手を中心に、追加召集で合流した選手たちが名を連ねました。





ＦＷ陣では、オーストラリアＡ代表戦ではリザーブからの出場だった小鍜治悠太選手が右ＰＲ。第２列には、追加召集されたエピネリ・ウルイヴァイティ選手。第３列、ＦＬには、オーストラリアＡ代表戦に続いてゲームキャプテンを務める奥井章仁選手と伊藤鐘平選手。ＮＯ８には唯一の大学生、中谷陸人選手がメンバー入りを果たしました。ＢＫ陣では、この試合の指揮をとる麻田一平ヘッドコーチが「ホンコン・チャイナ戦では、テンポをどんどん上げていきたい。そのための布陣」と期待を寄せるＳＨ土永旭選手とＳＯ小村真也選手をハーフ団に起用。そのほか、オーストラリアＡ代表戦の出場メンバーにＷＴＢで追加召集された高本とむ選手、ＣＴＢ森勇登選手、昨シーズン代表デビューを果たしたＦＢ松永拓朗選手が加わり、全員が日本人選手という布陣となりました。また、リザーブながら、オーストラリアＡ代表戦終了後に召集された青木恵斗選手もメンバー入りを果たしています。「この試合と２５日に行われるオーストラリア代表戦の両方がある中でセレクションした。すごく若いチャレンジングなメンバーになっている」と話した麻田ヘッドコーチ。さらにこの後、世界の強豪と戦うヨーロッパツアーが控えるなか、どの選手がチャンスをつかむのか。将来の日本を背負う若き戦士たちの活躍に期待です。＜ホンコン・チャイナ代表戦 試合登録メンバー＞◎＝ゲームキャプテン１ 古畑翔（埼玉パナソニックワイルドナイツ）２ 平生翔大（東京サントリーサンゴリアス）３ 小鍜治悠太（東芝ブレイブルーパス東京）４ エピネリ・ウルイヴァイティ（三菱重工相模原ダイナボアーズ）５ デーヴィッド・ヴァンジーランド（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）６ 伊藤鐘平（東芝ブレイブルーパス東京）７ 奥井章仁（トヨタヴェルブリッツ）◎８ 中谷陸人（同志社大学）９ 土永旭（横浜キヤノンイーグルス）１０ 小村真也（トヨタヴェルブリッツ）１１ 高本とむ（リコーブラックラムズ津京）１２ 森勇登（横浜キヤノンイーグルス）１３ 廣瀬雄也（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）１４ 植田和磨（コベルコ神戸スティーラーズ）１５ 松永拓朗（東芝ブレイブルーパス東京）１６ 佐川奨茉 （三菱重工相模原ダイナボアーズ）１７ 谷口祐一郎（リコーブラックラムズ東京）１８ 木原三四郎（東京サントリーサンゴリアス）１９ 山本秀（リコーブラックラムズ東京）２０ 青木恵斗 （トヨタヴェルブリッツ）２１ 北村瞬太郎（静岡ブルーレヴズ）２２ 中楠一期（リコーブラックラムズ東京）２３ 伊藤耕太郎（リコーブラックラムズ東京）＜試合予定＞ＪＡＰＡＮ ＸＶ vs ホンコン・チャイナ代表▼１０月２４日（金）午後７時キックオフ（日本時間午後８時）▼カイタック・スタジアム（香港）