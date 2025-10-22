【ラグビーＪＡＰＡＮ ＸＶ】「ホンコン・チャイナ代表戦」メンバー２３人を発表！ 同志社大・中谷陸人が唯一の学生メンバーとして選出 ＷＴＢ高本とむ・ＣＴＢ森勇登などＢＫ陣は全て日本人選手
ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、１０月２４日（金）に香港のカイタック・スタジアムで行われるホンコン・チャイナ代表戦に出場するＪＡＰＡＮ ＸＶ（ジャパン・フィフティーン）の試合登録メンバー２３人を発表しました。
１０月１８日に行われたオーストラリアＡ代表戦では、積極果敢に戦いながら力の差を見せつけられたＪＡＰＡＮ ＸＶ。今回のメンバーには、さらなる成長が期待される若手を中心に、追加召集で合流した選手たちが名を連ねました。
ＢＫ陣では、この試合の指揮をとる麻田一平ヘッドコーチが「ホンコン・チャイナ戦では、テンポをどんどん上げていきたい。そのための布陣」と期待を寄せるＳＨ土永旭選手とＳＯ小村真也選手をハーフ団に起用。そのほか、オーストラリアＡ代表戦の出場メンバーにＷＴＢで追加召集された高本とむ選手、ＣＴＢ森勇登選手、昨シーズン代表デビューを果たしたＦＢ松永拓朗選手が加わり、全員が日本人選手という布陣となりました。
また、リザーブながら、オーストラリアＡ代表戦終了後に召集された青木恵斗選手もメンバー入りを果たしています。
「この試合と２５日に行われるオーストラリア代表戦の両方がある中でセレクションした。すごく若いチャレンジングなメンバーになっている」と話した麻田ヘッドコーチ。さらにこの後、世界の強豪と戦うヨーロッパツアーが控えるなか、どの選手がチャンスをつかむのか。将来の日本を背負う若き戦士たちの活躍に期待です。
＜ホンコン・チャイナ代表戦 試合登録メンバー＞
◎＝ゲームキャプテン
１ 古畑翔（埼玉パナソニックワイルドナイツ）
２ 平生翔大（東京サントリーサンゴリアス）
３ 小鍜治悠太（東芝ブレイブルーパス東京）
４ エピネリ・ウルイヴァイティ（三菱重工相模原ダイナボアーズ）
５ デーヴィッド・ヴァンジーランド（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）
６ 伊藤鐘平（東芝ブレイブルーパス東京）
７ 奥井章仁（トヨタヴェルブリッツ）◎
８ 中谷陸人（同志社大学）
９ 土永旭（横浜キヤノンイーグルス）
１０ 小村真也（トヨタヴェルブリッツ）
１１ 高本とむ（リコーブラックラムズ津京）
１２ 森勇登（横浜キヤノンイーグルス）
１３ 廣瀬雄也（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）
１４ 植田和磨（コベルコ神戸スティーラーズ）
１５ 松永拓朗（東芝ブレイブルーパス東京）
１６ 佐川奨茉 （三菱重工相模原ダイナボアーズ）
１７ 谷口祐一郎（リコーブラックラムズ東京）
１８ 木原三四郎（東京サントリーサンゴリアス）
１９ 山本秀（リコーブラックラムズ東京）
２０ 青木恵斗 （トヨタヴェルブリッツ）
２１ 北村瞬太郎（静岡ブルーレヴズ）
２２ 中楠一期（リコーブラックラムズ東京）
２３ 伊藤耕太郎（リコーブラックラムズ東京）
＜試合予定＞
ＪＡＰＡＮ ＸＶ vs ホンコン・チャイナ代表
▼１０月２４日（金）午後７時キックオフ（日本時間午後８時）
▼カイタック・スタジアム（香港）