女優の田中律子（54）が22日までに自身のインスタグラムを更新。パティシエの鎧塚俊彦氏（60）の還暦を祝うパーティーに出席したことを明かし、鎧塚氏や人気タレントとの豪華ショットを披露した。

「NOBU TOKYOにて、鎧塚シェフ還暦祝いパーティー」と書き出すとドレスアップした自身と赤いコックコート姿の鎧塚氏、タレントの薬丸裕英、フードジャーナリストの里井真由美氏の4ショットなどをアップ。「いつもジョブチューンでジャッジされてるシェフが一堂に会して、番組やってるみたいに豪華でした」と回顧した。

「鎧塚邸で、薬丸さん、里井さんと持ち寄りホムパをいつもしてくださって、毎回遅くまで食べて飲んで話して、お世話になってます かれこれ何回だろ いつもなお美さんにお線香と手を合わせ、シャンパンもご一緒です」と関係を明かした。

「なお美さんは、鎧塚さんが50歳になる前に天国へ旅立ち…この還暦パーティーも楽しみにしていたそう お二人の思い出の歌を、城南海さんがステージで歌い号泣しちゃいました たくさんの愛あるお祝いの言葉に、鎧塚さんのお人柄とみんなに愛されてるのを感じたステキなパーティーでした」とも記すと、「テーブルは神田うのちゃんご夫妻もご一緒で久しぶりに会えてうれしかったー」と4人に神田を交えたショットも投稿。

「鎧塚シェフ、これからもみんながハッピーになるお菓子を作って、幸せをふりまいてくださいねーー」とメッセージを送った。

田中の投稿に、フォロワーからは「薬丸さんカッコイイです俺たちのアイドルりっちゃん元気良く今月も頑張れ」「脚長律ちゃん」「わぁ律ちゃん 素晴らしいパーティーやわぁ〜華やか美しい綺麗やわぁ〜」「おめでとうございます」といった反響が寄せられている。