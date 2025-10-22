羽生結弦、単独公演の映像作品1・23発売 「ICE STORY 2nd “RE_PRAY”」特典グッズも
プロフィギュアスケーター・羽生結弦が、2026年1月23日に、単独公演第3弾「ICE STORY 2nd “RE_PRAY”」の映像作品を発表する。きょう22日、11時11分に発表した。
【画像】「ユヅルキーホルダー」ほかグッズ
「RE_PRAY」で見せるのは、生きていく中で繰り返される問い、人として根源から湧き上がる思い、願い、そして“祈り”。
同公演は、2023年12月の埼玉公演を皮切りに、24年1月佐賀、2月横浜を巡り、そして追加公演の4月宮城と、全国4会場で開催した初のツアー。映像化においては、羽生自身が宮城公演DAY1・DAY2から選りすぐった演技と、“遊び心”たっぷりの仕掛けが施されているという。
特典には、舞台裏のストーリーを辿ることのできる豪華タッグ「スケーター羽生結弦 × 演出振付家MIKIKO」によるオーディオコメンタリーを収録。だれもが楽しめるステレオ音声のDVD版に加え、Blu-ray版では、会場そのままの臨場感を味わえる5.1chサラウンドを収録し、氷の軋みまでリアルに再現。新たな映像体験を味わる。
なお、映像化を記念して、「グッズ付初回生産限定BOX」を発売。同公演のゲームの世界から飛び出した8bitユヅルをモチーフにしたキーホルダー（3種）と、オリジナルロングTシャツが付く。特別BOXは、公式サイトでの初回注文に限る。
【商品形態】
●通常版
【DVD】
品番：YHBA-10005
定価：税込6600円（税抜6000円）
仕様：1枚組＋三方背ケース＋ブックレット
音声：ステレオ／オーディオコメンタリー
収録時間：約144分
●Blu-ray
品番：YHXA-10005
定価：税込7,700円（税抜7,000円）
仕様：１枚組＋三方背ケース＋ブックレット
音声：ステレオ／5.1chサラウンド／オーディオコメンタリー
収録時間：約144分
※映像単体の「通常版」（DVD・Blu-ray）に加え、RE_PRAY公式サイトでは、初回の注文に限り、オリジナルグッズをセットにした特別BOXを販売する。
【収録内容：（DVD・Blu-ray共通）】
いつか終わる夢 -Original-
鶏と蛇と豚
Hope & Legacy
阿修羅ちゃん
MEGALOVANIA
破滅への使者
いつか終わる夢；Re
天と地のレクイエム
あの夏へ
春よ、来い
[Ending] エストポリス伝記IIメドレー
[Encore] Let Me Entertain You
[Encore] 序奏とロンド・カプリチオーソ
[Encore] SEIMEI
【特典】 オーディオコメンタリー（羽生結弦 × 演出振付家 MIKIKO）
収録日：2024年4月7日・４月9日 セキスイハイムスーパーアリーナ
■公式サイト限定「グッズ付初回生産限定BOX」
・「RE_PRAY ８bitユヅルキーホルダー（3種）
「RE_PRAY」のゲーム世界から飛び出した8bitユヅルをモチーフにしたキーホルダー。本公演で初披露された「MEGALOVANIA」と「破滅への使者」、そしてリプレイされる「いつか終わる夢」の象徴的な3体をセレクトした。
サイズ： W 約30ｍｍ H 約70ｍｍ
・RE_PRAY オリジナルロングTシャツ
公式グッズの中でも大好評だったメインビジュアルを大胆にあしらったTシャツから、特別仕様としてロングTシャツが誕生。 Mサイズ・Lサイズから選べる。
Mサイズ：着丈 約72cm / 肩幅 約47cm / 身幅 約52cm / 袖丈 約59cm
Lサイズ：着丈 約75cm / 肩幅 約51cm / 身幅 約57cm / 袖丈 約60cm
カラー：ブラック
素材：綿100％ 6.2oz
●DVD＋グッズ
【Mサイズ】 YHBA-10006
【Lサイズ】 YHBA-10007
定価：税込1万5400円（税抜1万4000円）
仕様：1枚組＋三方背ケース＋ブックレット＋キーホルダー3種＋ロングTシャツ
音声：ステレオ／オーディオコメンタリー
収録時間：約144分
●Blu-ray＋グッズ
【Mサイズ】 YHXA-10006
【Lサイズ】 YHXA-10007
定価：税込1万6500円（税抜1万5000円）
仕様：１枚組＋三方背ケース＋ブックレット＋キーホルダー3種＋ロングTシャツ
音声：ステレオ／5.1chサラウンド／オーディオコメンタリー
収録時間：約144分
※グッズ付初回生産限定BOX予約受付期間
2025年10月22日（水）11:11〜11月9日（日）23：59
※初回購入特典として、初回予約受付期間内に購入した人を対象に、「RE_PRAY」オリジナルステッカーをプレゼント。
