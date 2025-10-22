大量の空間とエネルギーを必要とするデータセンターを宇宙に移す動きが進められている/Photo Illustration by Jason Lancaster/CNN/Getty Images

（ＣＮＮ）人工知能（ＡＩ）の進歩は、データセンターの需要を急増させている。しかし、データを処理・保存するコンピューターを備えた倉庫のような施設は、広大な土地と膨大なエネルギーを必要とし、二酸化炭素（ＣＯ２）も大量に発生する。

ゴールドマン・サックスによると、データセンターの電力需要は２０３０年までに１６５%増加する見込み。再生可能エネルギーを利用するデータセンターや、敷地内に再生可能エネルギー発電設備を備えたデータセンターも建設されているが、太陽光発電や風力発電といったクリーンエネルギー源は、データセンターのインフラと同様に物理的なスペースを必要とする。

現在、利用可能な土地を見つけるという問題を回避し、宇宙にデータセンターを建設しようとする動きがみられる。宇宙には、雲や夜間の暗さ、地球の季節性といった影響を受けずに、太陽エネルギーをより容易に利用できるという利点もある。

欧州で立ち上がったＡＳＣＥＮＤプロジェクトは、宇宙でのデータセンター設置によるＣＯ２排出量削減の実現可能性を実証するための取り組みだ。

ＡＳＣＥＮＤの実現可能性調査には欧州連合（ＥＵ）の執行機関、欧州委員会が資金を提供している。昨年、調査を主導したフランスのタレス・アレニア・スペース社は、データセンターを宇宙に送り、継続的な太陽エネルギーを利用することで「データのホスティングと処理に関して、より環境に優しく、自立したソリューション」を提供できる可能性があると結論付けた。しかし同社のザビエル・ロザー氏によれば、これはいくつかの分野における技術の進歩に左右されるという。

ＡＳＣＥＮＤの調査では、宇宙データセンターが地上のデータセンターと比較して炭素排出量を効果的に削減するには、ライフサイクル全体で現在のものより炭素排出量を１０分の１に抑えたロケットの開発が必要だと推定されている。そのようなロケットがいつ開発されるのか、あるいは開発が実際に行われているのかどうかは不明。

小さな歩み

アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）の首都アブダビを拠点とする新興企業マダリ・スペースは、タレス・アレニア・スペースが運営する産業促進プログラムと協力し、技術実証として小型コンピューティング部品を軌道上に打ち上げている数少ない企業の一つだ。

マダリの創業者兼最高経営責任者（ＣＥＯ）で、エティハド航空のパイロットも務めるシャリーフ・アル・ロマイティ氏は、宇宙を拠点とするデータセンターについて、地球観測衛星を保有する企業を含む様々な顧客にメリットをもたらす可能性があると述べた。宇宙で生の観測データを保存・処理することにより、分析結果のタイムラグを短縮し、「タイムリーな情報に基づいた意思決定が可能になる」ためだという。

ロマイティ氏は最終的に、様々なデータ衛星群を軌道上に投入したいと考えている。この目標達成にはまだ時間がかかるものの、マダリの最初のミッションは２６年に予定されている。データストレージとデータ処理コンポーネントで構成されるオーブントースターほどの大きさのペイロードを、ＵＡＥの衛星に搭載して軌道上に打ち上げる計画だ。打ち上げは国連宇宙局（ＵＮＯＯＳＡ）の構想の一環として行われる。

一部では既に打ち上げが実施されている。５月には、中国が宇宙コンピューティング衛星群向けに１２機の衛星を打ち上げた。これは宇宙でのデータ処理を念頭に置いた２８００の衛星群の第１弾となる。

また米ワシントン州に拠点を置くスタートアップ企業スタークラウドは、１１月にエヌビディア製の画像処理装置（ＧＰＵ）を搭載した衛星を打ち上げる予定だ。同社はＣＮＮへのメールで、軌道上における最高演算能力の記録を樹立すると述べた。

宇宙 特有の課題も

しかし、宇宙データセンターの経済性については懐疑的な専門家もいる。「費用対効果の高い、真に客観的な分析を行うには、宇宙は実際のところ検証に耐えない」と、香港大学の宇宙研究実験室を統括するクエンティン・Ａ・パーカー氏は述べた。「地上での解決策は依然として存在し、おそらく宇宙に何かを送り込むよりもはるかに安上がりだろう」「宇宙にデータを送るには、様々な問題が伴う」とパーカー氏は付け加えた。

宇宙にデータを保存することで、データセンターが攻撃を受けたり、自然災害による被害に遭ったりすることから守られると主張する専門家もいるが、パーカー氏は、宇宙には放射線や宇宙ごみといった独自のリスクがあり、さらに、除去方法がないまま人工物を宇宙に送り込むことによる影響もあると指摘する。

専門家たちは、宇宙に残された人工のごみの増加について警鐘を鳴らしている。これらが衝突することにより、我々の日常生活を支える宇宙ベースの技術が機能停止を起こす恐れもあるという。

その他、宇宙にあるデータセンターの維持・修理が大きな課題になり得るとの声や、太陽フレアなどの宇宙天候がサービスに支障をきたす可能性もあるとする指摘も出ている。加えて複数の国が、衛星を標的とした妨害システムなどの「対宇宙技術」を開発しているとも報じられている。

それでもマダリのロマイティ氏は、そうした課題を乗り越えて宇宙でのデータセンター稼働を実現しなくては技術の停滞に陥ると主張。「いずれはデータセンターを運営するだけで資源を使い果たしてしまうような状況になるだろう」と指摘した。