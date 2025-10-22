今月13日に閉幕した大阪・関西万博において、公式キャラクター「ミャクミャク」の人気ぶりはすさまじかった。

発表当初は「怖い」「気持ち悪い」など拒絶する声も少なくなかったが、徐々に「かわいい」と夢中になるファンが増加。

会場内では、ミャクミャクを意識した赤×青のコーディネートに身を包んだり、カチューシャなどのグッズを身につけたり、ミャクミャクグッズを購入するため1時間待ちの長蛇の列をなしたりするなど、随所でミャクミャク人気を実感させられる光景が見られた。

その経済効果は、万博会場内の買い物だけでも1日当たり推計5億円を超え（7月末まで、アジア太平洋研究所・関西観光本部の共同調査より）、黒字化にも大きく貢献したと言われている。

万博閉幕後も営業を続ける各地の「会場外オフィシャルストア」に加え、今月20日には「2025大阪・関西万博オフィシャルストア ジュンク堂書店堂島アバンザ店」（大阪市北区）のオープンが新たに発表されるなど、その勢いはとどまることを知らない。

この熱狂は一過性のものに終わるのか。あるいは、次の世代にまで語り継がれる「レジェンド」として、新たな活躍の場を見いだすのか――。

今後、ミャクミャクはどうなる？

ミャクミャクの知的財産権を有する日本国際博覧会協会（万博協会）によれば、大阪・関西万博IP（ロゴマーク、ミャクミャク、デザインシステム、大阪・関西万博の名称）に関する商品へのライセンスや協賛者・出展者、政府・自治体・関係団体等による使用期限について、従来は閉幕日（10月13日）までとしていたが、経過措置として、来年3月末まで継続することになったという。

その上で、ミャクミャクにまつわるIPは依然として人気が高く、日本各地における地域活性化にも一役買っているとして、次の場合には来年4月以降も商品ライセンスや政府・自治体・関係団体等によるIP使用（商用は有償、非商用は原則無償で検討中）を可能にするとしている。

①大阪・関西万博を記憶に刻み、理念の継承・発展に資するもの

②SDGs（持続可能な17の開発目標）の推進に資するもの

③地域活性化に資するもの

万博の理念継承、SDGs推進、そして地域活性化という大義のもと、ミャクミャクが今後も社会貢献という形で、私たちに姿を見せ続けてくれることに期待したい。

懐かしい？ 過去の万博キャラたちの「現在」は

さて、閉幕したばかりの大阪・関西万博の前にも、日本ではこれまで計5回の万博が開催されている。下記はその一覧だ。

1970年「日本国際博覧会」（大阪万博）／大阪府 1975～76年「沖縄国際海洋博覧会」（海洋博）／沖縄県 1985年「国際科学技術博覧会」（つくば万博）／茨城県 1990年「国際花と緑の博覧会」（花博）／大阪府 2005年「日本国際博覧会」（愛・地球博）／愛知県

1970年開催の「日本国際博覧会」（大阪万博）には公式キャラクターが存在しないものの（ただし跡地の万博記念公園に現存する「太陽の塔」（作・岡本太郎氏）がシンボルとして現在まで親しまれている）、他4回の万博ではミャクミャクと同様に公式キャラクターが作られた。万博終了後、時を経て、彼らの現在地は今、どうなっているのだろうか。

沖縄国際海洋博覧会（海洋博）「オキちゃん」

沖縄の本土復帰を記念して「海ーその望ましい未来」をテーマに開催された万博。東京オリンピック（1964年）のポスターデザインなどで知られるグラフィックデザイナー・亀倉雄策氏によって、イルカのキャラクター「オキちゃん」が作成された。

なお、万博跡地に立つ「沖縄美ら海水族館」には「オキちゃん」という名のミナミバンドウイルカがいる。この個体は、海洋博の際に水族館へやってきて以来、「ムク」という個体とともに50年にわたり大きな病気もせず元気に暮らしており、世界最長の飼育記録を更新し続けている。

国際科学技術博覧会（つくば万博）「コスモ星丸」

万博のテーマは「人間・住居・環境と科学技術」。マスコットキャラクター「コスモ星丸」のベースとなったイラストは、全国の小中学生の公募から、当時中学1年生だった女子生徒がUFOをイメージして描いたものが選ばれた。これに、選考委員だったイラストレーター・和田誠氏が仕上げを加えて「コスモ星丸」が生まれたという。

現在は万博の記念施設として残された科学館「つくばエキスポセンター」の敷地内にモニュメントがあり、フォトスポットとなっている（【図】参照）。また同センターでは今年、万博開催40周年を記念してTシャツやアクリルスタンド、缶バッジなどのグッズを作成。完売が続出するなど、現在も根強い人気があるという。

国際花と緑の博覧会（花博）「花ずきんちゃん」

「自然と人間との共生」をテーマに大阪・鶴見緑地で開催。マスコットキャラクター「花ずきんちゃん」は、漫画家・手塚治虫氏が委員長を務める審査会において、全国から寄せられた9000点超もの応募作品から選定。同氏が手を加えて完成に至った。

2020年、花博から30年の節目に同地で開催されたメモリアル展では、石こうでできた花ずきんちゃんの立体模型が初公開。そのほか、鶴見緑地には現在も花ずきんちゃんがデザインされたマンホールが残っている。また、花ずきんちゃんは大阪・関西万博にも来場している。

日本国際博覧会（愛・地球博）「モリゾー」「キッコロ」

「自然の叡智」をテーマに開催された万博。「モリゾー」「キッコロ」は、会場付近の里山と森林「海上（かいしょ）の森」に住む“森の精”で、オリジナル雑貨作製ユニット「アランジアロンゾ」のデザインがコンペティションによって選ばれ、愛称は8万件超の一般公募から選ばれた。

万博閉幕後は「森に帰る」セレモニーが開催され、万博協会は当初、着ぐるみの使用を「原則禁止」としていたものの、再登場を望む声に応え、数か月後に「皆さんを懐かしみ、（環境問題の高まりなどによる）新たな役割に張り切っている」との設定でカムバック。今年は万博から20周年の節目ということで、記念事業「愛・地球博20祭」（3月25日～9月25日）も開催された。

なお、デザインの使用は現在、無償化されており（一部の場合を除き着ぐるみの使用は引き続き有償）、愛知県内のさまざまな場所でモリゾー＆キッコロの姿を見ることができる。

過去の万博キャラクターたちの足跡を見る限り、ミャクミャクが今後も長く、社会に貢献し続ける「レジェンド」となる未来は、決して夢物語ではないようだ。ミャクミャクの今後の活躍にも、大いに期待したい。