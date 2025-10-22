通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間８％台半ば
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.49 5.91 6.83 6.62
1MO 9.15 6.28 7.49 6.84
3MO 9.13 6.46 7.77 7.19
6MO 9.29 6.71 8.16 7.39
9MO 9.36 6.92 8.44 7.60
1YR 9.41 7.07 8.64 7.77
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.40 8.72 7.35
1MO 8.11 8.90 7.50
3MO 8.57 8.83 7.47
6MO 8.91 9.16 7.63
9MO 9.14 9.40 7.76
1YR 9.33 9.54 7.89
東京時間10:22現在 参考値
ドル円短期ボラは政治的混乱一服などを受けてやや落ち着いた推移
1WK 8.49 5.91 6.83 6.62
1MO 9.15 6.28 7.49 6.84
3MO 9.13 6.46 7.77 7.19
6MO 9.29 6.71 8.16 7.39
9MO 9.36 6.92 8.44 7.60
1YR 9.41 7.07 8.64 7.77
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.40 8.72 7.35
1MO 8.11 8.90 7.50
3MO 8.57 8.83 7.47
6MO 8.91 9.16 7.63
9MO 9.14 9.40 7.76
1YR 9.33 9.54 7.89
東京時間10:22現在 参考値
ドル円短期ボラは政治的混乱一服などを受けてやや落ち着いた推移