　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.49　5.91　6.83　6.62
1MO　9.15　6.28　7.49　6.84
3MO　9.13　6.46　7.77　7.19
6MO　9.29　6.71　8.16　7.39
9MO　9.36　6.92　8.44　7.60
1YR　9.41　7.07　8.64　7.77

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.40　8.72　7.35
1MO　8.11　8.90　7.50
3MO　8.57　8.83　7.47
6MO　8.91　9.16　7.63
9MO　9.14　9.40　7.76
1YR　9.33　9.54　7.89
東京時間10:22現在　参考値

ドル円短期ボラは政治的混乱一服などを受けてやや落ち着いた推移