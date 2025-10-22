女子ゴルフで１９９８年度生まれ「黄金世代」の一人である三浦桃香が、ひじをケガしたことを報告した。

２２日までに自身のインスタグラムを更新し「皆様お久しぶりです」と書き出す。負傷した左腕をカメラに向かって見せ「恥ずかしくて投稿できなかったのですが、自転車で横転してしまい左の肘にヒビが入っておりしばらくお仕事を制限しておりました」という。

「今はギブスを外してできるお仕事は参加させていただいているのですが、いくつかのテレビでこのようなギブス姿で出演させていただいてます…皆様にはご迷惑をお掛けしてます。。。」と詫び、「公共交通機関での皆様の温かさにうるって来てしまう毎日です。ありがとうございます。。」と投稿した。

自転車で横転した経緯については「※ただ自転車に乗って１人で横転しただけです」と説明。フォロワーからは「お大事になさってください」「ももプロ大丈夫ですか？？」と心配の声が集まった。

三浦は２０２１年４月にツアー撤退を表明し、２２年１２月に日本女子プロゴルフ協会のティーチングプロ資格を取得した。