設定１カ月で基準価額が２０％超上昇、「ＳＢＩ次世代テクノロジー戦略ファンド」が注目するテクノロジーとは？
「ＳＢＩ次世代テクノロジー戦略ファンド」は２０２５年９月１７日の設定から約１カ月間で基準価額が１万２４３２円に上昇した。短期間に爆発的な上昇を記録して注目を集めた同ファンドだが、どのような「次世代テクノロジー」に注目し、今後をどのように展望しているのだろうか？ 同ファンドの運用を担当するファンドマネージャーであるＳＢＩアセットマネジメント運用部の藤本紘生氏（写真）に聞いた。
――テクノロジーにフォーカスした株式ファンドは、これまでにも多数ありますが、「ＳＢＩ次世代テクノロジー戦略ファンド」の違い、特徴はどのようなところにあるのでしょう？
「次世代テクノロジー」とあるように、次世代を担うテクノロジーに関する事業を行っている企業に投資するファンドです。他のテーマ型のファンドとは異なり、投資テーマを限定しないことに特徴があります。対象のテーマはその時の相場環境を勘案し、定期的に関係部署で審査、決定します。これにより、市場のテーマが移り変わった際にも、その変化においてかれることなく、そのテーマをキャッチアップしてパフォーマンスの向上につなげることができると考えております。
――現在のテーマとして「Ｗｅｂ３・ＡＩ」、「量子技術」、「Ｎｅｗエネルギー」をあげていますが、それぞれの選定理由は？ テーマを決定するにあたっての条件は？
「Ｗｅｂ３」はブロックチェーン技術を基盤とした「分散型インターネット」の概念です。米国でトランプ大統領が今年就任し、ビットコインをはじめとした暗号資産が上昇していること、また暗号資産に関連する規制も徐々に緩和され、米国で暗号資産に投資するＥＴＦが設定されたほか、日本においても暗号資産に関するファンドの議論が進んでいることで、関連事業においても注目され、需要が増加すると予想されるため、テーマとして選定しました。代表的な銘柄に、世界最大級の暗号資産取引所を運営する「コインベース」、法定通貨や現物資産の価格と連動することで価格の安定性を保つように設計されている暗号資産の一種であるステーブルコインの米ドルに連動するＵＳＤＣを発行する「サークル」などがあります。
また、「ＡＩ（人工知能）」は、現在市場のテーマになっており、今後も生成ＡＩへの投資や開発が続くと考えております。代表銘柄はＡＩ向け半導体として需要が急増しているＧＰＵを提供する「エヌビディア」などになります。
「量子技術」に関しては、最近、政府や大企業との連携・提携、および、研究開発の進展が見込まれ、将来性が高く評価されており、大規模な市場成長が見込まれています。関連銘柄への市場での注目も高まり、株価も急成長していることもあり、選定いたしました。代表的な銘柄の１つにフルスタックの量子コンピューティング企業である「リゲッティ・コンピューティング」がありますが、同社への投資は、設定来のパフォーマンスで寄与度ナンバーワンになっています。
そして、「Ｎｅｗエネルギー」は、 ＡＩの急速な普及により、データセンターなどで使われる電力の需要が世界的に急増しています。この「電力不足」という社会課題の解決策として、次世代クリーンエネルギーの「核融合発電」が注目されていることから選定しました。国内の「日立製作所」や「三菱重工業」なども関連企業になります。
テーマに関しては原則毎月一度開催している運用会議で審査、決定しています。その際の条件や運用上のルールは特に定められていません。組み入れ銘柄にする場合のルールも特に定められていませんが、将来的にテーマに関わっていく見込みがあるかどうかで判断しています。現在、ポートフォリオは「Ｗｅｂ３・ＡＩ」が約５３％、「量子技術」が約２５％、「Ｎｅｗエネルギー」が約２２％の比率です。
