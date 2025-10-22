¤³¤ó¤ÊÇ×¤Ï¡È¤á¤Ã¡ª¡É¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë43ºÐ¡¦Æó³¬Æ²°¡¼ù¡¢¤ªÃãÌÜ¤Ê¼Î¤ÆÇ×»ÅÁð¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¤«¤éµö¤¹¡×¡Ö´¶¾ð½Ð¤·¤Æ¤Æ¤ª¤â¤í¤¤¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¾Ð¤ß¤È»ÅÁð¤Ç¡¢Áª¼ê¤Î´¶¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤Î¤â¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢10·î21Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤ÇEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦Æó³¬Æ²°¡¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¡¢Å¸³«¼¡Âè¤Ç¤ÏÌòËþ¡¦»Í°Å¹ï¤âÁÀ¤¨¤Æ¤¤¤¿Ç×¤Î½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤Ë¡¢»×¤ï¤ºÇ×¤ò¥Ý¥¤¥Ã¤È²Ï¤ËÊü¤Á¡¢ÃãÌÜ¤Ãµ¤¤Î¤¢¤ëÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ø¤á¤Ã¡ª¡Ù¡Ø¤³¤Î¡ª¡Ù¤¤¤¸¤ï¤ë¤Ê½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤Ë¾Ð´é¤Ç¡È¥Ý¥¤¡É¤Ã¤È¼Î¤Æ¤ë°¡¼ù
¡¡°¡¼ù¤ÏÄ¹Ç¯¡¢¥×¥íËã¿ý³¦¤ò¼ÂÎÏ¡¦¿Íµ¤¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¤Ï»Ð¡¦Æó³¬Æ²ÎÜÈþ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤È¤Î¡ÖÆó³¬Æ²»ÐËå¡×¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤ÇÎÜÈþ¤¬Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¡¢°ìÊý¤Ç°¡¼ù¤ÏÁª¼ê·ó´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÆâÀî¹¬ÂÀÏº¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢±Ê°æ¹§Åµ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤È¤¤¤¦2Áª¼ê¤¬²ÃÆþ¡£³«Ëë¤«¤é¹¥Ä´¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤ò²÷Áö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¹¥Ä´¤Ö¤ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢°¡¼ù¤ÎÉ½¾ð¤ä»ÅÁð¤Ë¡¢»î¹çÃæ¤Ê¤¬¤éÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£Åì4¶É2ËÜ¾ì¡¢ÂÐ»Ò3ÁÈ¤È¤¤¤¦ÇÛÇ×¤ò¤â¤é¤¦¤È¡¢¼êÇ×¤ÏÂÐ»Ò¼ê¡¢ÌÌ»Ò¼ê¤É¤Á¤é¤âÁÀ¤¨¤ëÇº¤Þ¤·¤¤Å¸³«¤Ë¡£¤È¤³¤í¤¬7½äÌÜ¡¢Ï»ËüÀÚ¤ê¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¤³¤³¤«¤é2½äÂ³¤±¤ÆÏ»Ëü¤ò°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²Ï¤ËÏ»Ëü¤¬3ËçÊÂ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤á¤²¤º¤Ë¼ê¤ò°é¤Æ¤ë¤È¡¢13½äÌÜ¤Ë6Åû¤ò°Å¹ï¤Ë¤·¤Æ¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡£È¬Ëü¡¦5Åû¤Î¥·¥ã¥ó¥Ý¥óÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤é³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¥Ä¥â¥ê»°°Å¹ï¤Î¥ê¡¼¥Á¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¼¡½ä¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤¬3ËçÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ï»Ëü¡£²¾¤Ë7¡¦8¡¦9º÷¤ÎÌÌ»Ò¤ò¤½¤Ã¤¯¤êÏ»Ëü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð»Í°Å¹ï¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï°Å¥«¥ó¤â¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¡£¤Ä¤¤°¡¼ù¤â¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ä¤Ä¡¢Ç×¤ò¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¥Ý¥¤¥Ã¤È¤¤¤¦»ÅÁð¤Ç²Ï¤ËÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¼Â¶·¡¦¾¾ÅèÅí¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤¬È¿±þ¡£¡Ö¤ªÁ°¤Ï¡ÄËÜÅö¤Ë¤â¤¦¡Ø¤á¤Ã¡ª¡Ù¡Ø¤³¤Î¡ª¡Ù¡×¤È¥¢¥Æ¥ì¥³¤·¤¿¸å¡¢¡Ö¤Ç¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤á¤Ã¡ª¡×¡Öº£Æü¤Î°¡¼ù¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¡×¡Ö´¶¾ð½Ð¤·¤Æ¤Æ¤ª¤â¤í¤¤¡×¡Ö43ºÐ¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë