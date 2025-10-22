妊娠がわかったらすぐさま旦那さんに報告したい派と、サプライズで報告したい派に分かれるのではないでしょうか？ しかしそれを邪魔する人がいると、全ての計画が台無しになってしまうようで……。今回は、夫に報告する前に友人に妊娠をバラされた話をご紹介いたします。

友人にバラされる

「妊娠したことを友人に知られてしまったのですが、夫にはサプライズで伝えたかったので、しばらく内緒にしてほしいと伝えておいたんです。

数日後、友人が家に遊びに来たときに、夫の目の前で『つわりとか始まったの？』『男の子か女の子、どっちだろうね』と話し始めて、焦って止めに入りました。すると友人はうれしくてつい口が滑ってしまったと弁明してきたけど、時すでに遅し……。

夫は『妊娠のことなんですぐに言わなかったの？』『もしかして産みたくなかった？』『急にほかの人から聞かされてもな……』とかなり気まずい状況になってしまいました。その後何度も謝って事情を説明したらわかってはくれたけど、ギクシャクした感じは消えませんでしたね。

友人とはこれ以来、あんまり連絡をとっていませんが、共通の友人から聞いた話では、どうやら私が先に妊娠したことが気に食わなかったみたいで、わざと夫の目の前でバラしたらしいです……」（体験者：20代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ 妊娠に関することは非常にデリケートな問題です。ついうっかりでさえ許されないことですが、まさか嫉妬心でわざとバラしたなんて人間性を疑ってしまいますね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。