ロシア出身で、兵庫・姫路市で育ったコラムニストでタレントの小原ブラス（33）が22日までにThreadsを更新。電車内における一部乗客のマナー違反行為に思いをつづった。

小原は、新幹線のグリーン車と見られる座席で、テーブルに両足を乗せて座った乗客の写真をアップし、「たまに居るんだけど、本当に下品で引く」と不快感をあらわに。「車掌も何も言わんし、一応OKなんか？」と疑問を投げかけ、「また、外国人ガーってならんように補足すると、日本語喋って日本語の資料見てるから多分日本人だと思う」と記した。

この投稿にフォロワーからは「当人が一番クソだけど、注意しない乗務員と注意喚起しない鉄道会社も同罪だと思います」「日本人もこういうモラルの低い人は昔からいますよね...20年程前ですが、グリーン車で前の座席の上部に足をのせている某有名人を何人も見かけたことあります。鉄道会社の社員は事勿れなタイプの人が多いので、余程周囲の乗客から指摘されない限り注意しないんですよ。本当嘆かわしいです」「これを放置するならJRは乗り合わせた客のグリーン料金を返して欲しい」などといったコメントが寄せられた。