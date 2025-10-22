水上恒司（26）と生見愛瑠（23）が22日、都内で行われた「洋服の青山／スーツスクエア 新商品・新キャラクター・新CM発表会」に登壇した。

2人は「みんなのスーツ」新CMに出演。CMでは軽快なダンスを披露しており、23日から全国で放送が開始される。

今年中にデビューしたいことを聞かれた水上は「大学に1カ月だけ行ったという、履歴書には書けない経歴があるんですけど、そのときスーツは作ったんです」とし、「職業柄スーツはあまり必要ないのですが、身の回りの友だちが結婚することが多くて、そういったときにちゃんと着るスーツを青山さんで作りたいです」とにっこり。「1つオーダーみたいなものも作れたらと。青山さん…」とおねだりし、笑いを誘った。

イベントでは2人とも、キリッとしたスーツ姿でランウエーを闊歩（かっぽ）。水上はポーズの代わりにお辞儀をしており「生見さんを見て、もっとちゃんとしなきゃいけないんだなと反省した」と苦笑い。「野球やってたからか骨盤が開いていてモデル歩きができないんですね。諦めました」とした。

さらに生見のスーツ姿について「すごいきれいに着こなしていらして。芸能人ってすごいなと思いました」とし、生見も「こちらのセリフです！」と笑顔。「映画やドラマから出てきたようなさわやかさ。CM撮影の時もダンスを練習されていたと聞いて、真面目で素敵な方だなって」と明かすと、水上は「電波に乗っていくわけですからね。変なものは残したくなくて」と笑いを誘った。