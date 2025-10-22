「MAJOR 2nd」が表紙＆巻頭カラー「週刊少年サンデー 447号」本日発売
【週刊少年サンデー 447号】 10月22日 発売 価格：380円
画像はAmazonより
【拡大画像へ】
小学館は「少年週刊サンデー47号」を10月22日に発売した。価格は380円。
表紙と巻頭カラーは「MAJOR 2nd」。出場辞退騒動も収まり、いよいよ県大会へ挑む風林大尾ナイン。一方、初戦を控える辻堂中学の光の周辺は騒がしく――。
コミックス発売記念の「写らナイんです」、全巻重版出来の「廻天のアルバス」、激闘がクライマックスへと近づく「カグライ ～神楽と雷人～」そして今号で最終回を迎える「魔物の国」などがセンターカラーで掲載されている。
【あらすじ】
少年サンデー47号は本日発売!デジタル版も同時発売!- 【公式】少年サンデー編集部 (@shonen_sunday) October 21, 2025
・表紙＆巻頭カラー![#MAJOR 2nd]#MAJOR2nd
・単行本発売記念見開きCカラー![#写らナイんです]
・重版続々!Cカラー[#廻天のアルバス]
・大増26ページ&Cカラー![#カグライ]
・ダークファンタジー最終回![#魔物の国]https://t.co/sq7tIrKiDu pic.twitter.com/LopRpbg34M