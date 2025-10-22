【週刊少年サンデー 447号】 10月22日 発売 価格：380円

小学館は「少年週刊サンデー47号」を10月22日に発売した。価格は380円。

表紙と巻頭カラーは「MAJOR 2nd」。出場辞退騒動も収まり、いよいよ県大会へ挑む風林大尾ナイン。一方、初戦を控える辻堂中学の光の周辺は騒がしく――。

コミックス発売記念の「写らナイんです」、全巻重版出来の「廻天のアルバス」、激闘がクライマックスへと近づく「カグライ ～神楽と雷人～」そして今号で最終回を迎える「魔物の国」などがセンターカラーで掲載されている。

