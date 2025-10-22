現役ではカイリーとADが達成…レギュラーシーズン開幕戦で50得点以上を奪った選手たち

NBAの2025－26レギュラーシーズンが、10月22日（現地時間21日、日付は以下同）に幕を開けた。今シーズン初戦は、昨シーズンの王者オクラホマシティ・サンダーが、ホームのペイコム・センターでヒューストン・ロケッツを迎えて対決している。

NBAのレギュラーシーズンは、約6カ月間で82試合をこなす長丁場。ただ、シーズン初戦となる開幕戦はシュートタッチやリズムをつかむのに時間を要する傾向にある。

それでも、世界最高のプロバスケットボールリーグでは、シーズン開幕戦から50得点の大台をクリアしてきた選手たちがいる。もっとも、開幕戦で50得点以上を奪ってきたのはわずか5選手しかいない。

その中で、マイケル・ジョーダン（元シカゴ・ブルズほか）はNBA史上唯一となる2度の50得点超えをマーク。現役ではブルックリン・ネッツ時代のカイリー・アービングと、ニューオーリンズ・ペリカンズ時代のADことアンソニー・デイビス（いずれも現ダラス・マーベリックス）が達成している。

今シーズンの初日となる22日はロケッツ対サンダーと、ゴールデンステイト・ウォリアーズ対ロサンゼルス・レイカーズの2試合のみながら、翌23日は12試合が組まれており、今シーズンの開幕戦で50得点超えを記録する選手が出てくるかも注目していきたい。

これまでに、レギュラーシーズン開幕戦で50得点以上を奪ってきたリストは下記のとおり。なお、カイリーはネッツデビュー戦で大台を突破している。



※以降チーム名は略称、日付はいずれも日本時間

◆■レギュラーシーズン開幕戦で50得点以上を記録した選手一覧

・56得点



ウィルト・チェンバレン（元ウォリアーズほか）：1962年10月24日（対ピストンズ）

・54得点



マイケル・ジョーダン（元ブルズほか）：1989年11月4日（対キャバリアーズ／延長）

・52得点



エルジン・ベイラー（元レイカーズ）：1959年10月19日（対ピストンズ）

・50得点



カイリー・アービング（現マーベリックス）：2019年10月24日（対ウルブズ／延長）



アンソニー・デイビス（現マーベリックス）：2016年10月27日（対ナゲッツ）



マイケル・ジョーダン（元ブルズほか）：1986年11月2日（対ニックス）



Five players have scored 50 or more points in a regular-season opener. Michael Jordan is the only player to do it more than once. pic.twitter.com/RlfBHyLilk

- NBA Communications (@NBAPR) October 21, 2025

【動画】カイリーが開幕戦で50得点を奪ったゲームのハイライト！





