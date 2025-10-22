待ち受け画面は自分！自分が大好きすぎるモラハラ夫…家事をしない夫と離婚までの怒涛展開【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
妊娠したら、旦那は「本当に俺の子ども？」と言った。ラブラブだった結婚生活が一変！結婚して気づく旦那のモラハラ体質…。つわりがひどく、入院して距離を置くことができたと思ったものの、病室に見舞いにきた旦那は心配の言葉もなく「マンションがゴミだらけだから、早く帰ってこい」という…。自己中心的な旦那にとうとう「離婚」の二文字を突き付けた「家事をしないと死ぬ旦那」を紹介しよう。今回は、漫画に登場する嫁ちゃん(七五三絹)(@100dannashinu)さんにインタビュー。本作を描いたきっかけや旦那さんと離婚するまでの思いを聞いた。
本作「家事をしないと死ぬ旦那」は、作者である嫁ちゃん(七五三絹)さんの実体験を元に描かれている。旦那の七五三俊は商社の営業マンで、理想の彼氏だった。2人はできちゃった結婚で、妊娠悪阻で入院した嫁の病室にお見舞いにきた旦那は「早く退院してくれよ。お前がいないせいでゴミ屋敷なんだけど」と言い、今まで家事を嫁に任せていたこともあり、壊滅的に生活能力が低いことを責任転嫁！これから子供が生まれるのに、全く自覚がない旦那に嫁は離婚を伝え、離婚するまでの物語だ。
本作を描いたきっかけは「結婚した旦那がクソで、ムカついたのでストレス発散のために投稿を始めました。でも離婚すると決意した今、『こんなつらい思いをする女性が一人でもいなくなってほしい』、男は星の数ほどいるのだから、モラ男にたまたま当たっちゃっただけ、次の人生に出発するためにとっとと逃げて忘れちゃいましょう！という自戒と啓発も込めて投稿しています」と教えてくれた。また、付き合ってから気持ちの変化は「冷静になったら『なんで好きだったんだろう？』と思います。恋の熱と勢いだけで結婚すると痛い目を見る。彼に恋をしていたからこそ、見抜くことができなかった自分の浅さを恥じています」とのこと。さらに「私は『離婚は悪いものではない』と考えています。ずっと我慢して結婚し続けることが素晴らしいとは思いません。離婚はただの関係の終わりなだけです。美容室で髪が長くなったので切りたくなったから切るのと同じことです」と語る。
相手が変わってくれることはないと痛感させられる本作、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：嫁ちゃん(七五三絹)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。