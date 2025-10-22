

【写真で見る】アングル氏はiRobot創業者CEOとしてロボット掃除機Roombaを世に広めた人物。2024年に退任後、Familiar Machines ＆ Magic（FM＆M）を創業

ロボット掃除機「ルンバ」を生み出したコリン・アングル氏が、新たな挑戦を始めた。

2024年にiRobotのCEOを退任してから約1年。アングル氏は10月17日、東京・銀座のホテルで新会社Familiar Machines ＆ Magic（FM＆M）について初めて詳細を語った。

「ルンバはタスク完了が目的の機械でした。今作ろうとしているのは違います。タスクをこなしつつ、人を理解し、人を気にかける存在です」

アングル氏はその新しい存在を「ファミリア」と呼ぶ。英語で「使い魔」を意味するこの言葉には、「極めて知的で、人間と密接な関係を持つ存在」という意味も込めた。

「ロボットという言葉では適切でないと思った」とアングル氏。「感情的知性を持ち、記憶を構築し、パーソナリティを表現する。そういう存在を作りたい。それがファミリアです」

プラットフォームから生まれる多様な形

FM＆Mが手がけるのは「フィジカルAI」と呼ばれる分野だ。だが同社は今、特定の製品を作っているわけではない。

「私たちが作っているのはプラットフォームです。そのプラットフォームによって、さまざまな形のファミリアを生み出せるようになります」とアングル氏は説明する。

多くの企業が製造や倉庫作業向けにヒューマノイドロボットの器用さを追求する中、FM＆Mは違う軸で勝負する。人との感情的なつながりだ。介護、スマートホーム、エンタメ、小売り--用途によって最適な形は変わる。だからこそ、まずプラットフォームを構築しているのだ。



同社のリファレンスデザインは20〜25の自由度を持ち、強化学習で関節を制御する。ルンバより複雑な動作を実現するが、ハードの進化だけが本質ではない。

ルンバとの決定的な違いは、生成AI技術の活用にある。アングル氏は4つの進化を挙げた。

「まず、カメラが部屋の様子を見るだけでなく、そこにいる人の表情から感情まで読み取れるようになりました。悲しそうなのか、楽しそうなのか、機械が理解できるんです」



次に、見たり聞いたりした情報から、何をすべきか判断できるようになった。そして、その判断に「個性」を持たせることも可能になった。同じ状況でも、優しく接するか、元気づけるか、機械が選べる。

最後は動き方の進化だ。「強化学習という技術で、より自然で効果的な動きができるようになりました。ぎこちないロボットの動きではなく、生き物のような動きです」

「これらはすべて、ここ12カ月で可能になった技術です」とアングル氏は強調する。

形は問題ではない

「多くの人はロボットと聞けばヒューマノイドを思い浮かべます」

アングル氏は首を横に振った。「でもロボットは問題を解決する最適な形を取るべきです」。

2002年のルンバ発売時を振り返る。「もし人型ロボットが掃除機を押す形で作っていたら、コストは10倍になっていた」。その固定観念を捨てたからこそ、世界中の家庭に普及した。

FM＆Mも同じ哲学を貫く。最初の製品がヒューマノイドか、動物型か、まったく新しい形か――明かさない。「C-3POでもR2-D2でもあり得る」。スター・ウォーズのロボットを例に挙げ、「感情を持つのにヒューマノイドである必要はありません」と強調した。

用途は幅広い。高齢者ケア、スマートホーム、エンターテインメント、家族サポート。自動運転車で乗客を守り楽しませる役割。小売店での買い物体験向上。プラットフォームだからこそ、さまざまな形と用途が生まれる。

ChatGPTをはじめとする生成AIが急速に普及する中、なぜあえて物理的なロボットを作るのか。

「情報処理は画面で十分です」とアングル氏は明快だ。「でも物理的な作業、人との物理的なかかわり、ゲームをプレイする。そこには物理性が必要です」。

記者が「ChatGPTは机の上を片付けられない」と言うと、アングル氏は笑った。「そうですね。でもフィジカルAIはスプレッドシートを作れませんけどね」。

PCやスマートフォンの中で文章を書いたり、質問に答えたりするAI。現実世界で物を動かし、人と触れ合うAI。それぞれに得意分野がある。FM＆Mが目指すのは後者だ。



創業から1年。プロトタイプ開発は進んでいる。具体的なロードマップは明かさないが、「来年戻ってきたときには、もっと多くをお見せできるでしょう」と自信を見せた。

「今は一番楽しみな時間です。あらゆる変化が起き、いろんなものが進化していく。ロボティクスとファミリアの分野は、今後5年で過去50年以上分の進歩を遂げるでしょう」

日本が鍵を握る

「日本は感情的知性を持つフィジカルAIの早期採用市場として、世界で最も重要になるでしょう」

アングル氏の日本への期待は大きい。「日本の文化はロボット技術を歓迎し、ロボットを解決策として捉えています」。iRobot時代も日本は北米に次ぐ最重要市場だった。

ソニーのAIBO、GROOVE XのLOVOT。日本には家庭用ペットロボットの土壌がある。高齢者施設でのセラピー利用も広がる。FM＆Mが目指す「ケアするロボット」は、高齢化と独居世帯増加という日本の課題と合致する。

2002年、iRobotは一台の掃除ロボットから始まった。20年後の今、世界中の家庭に広がった。次にアングル氏が目指すのは、人が「壊れたから交換して」ではなく「医者を呼んで」と言いたくなる存在だ。多くのロボット企業がヒューマノイドと器用さに注力する中、FM＆Mは感情的なつながりに焦点を当てる。タスクと関係性の組み合わせ――それが新しいファミリアの姿だ。

（石井 徹 ： モバイル・ITライター）