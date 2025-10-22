元NGT48川越紗彩1st写真集のパネル展が開催！「実際に見て、想像より大きくて感動しました」
元NGT48の人気メンバーで、自身の誕生日に1st写真集「なんとかなるなる」を発売した川越紗彩さん。発売前からAmazonランキング第1位を獲得するなど話題の1st写真集の発売を記念したパネル展が、大阪の「TSUTAYA EBISUBASHI」の店頭にて開催中。期間は2025年10月14日〜11月2日(日)。
【写真】元NGT48川越紗彩さんが1st写真集発売記念のパネル展にメッセージを書くために「TSUTAYA EBISUBASHI」を訪問
発売日である10月14日に川越紗彩さんが「TSUTAYA EBISUBASHI」を訪問し、パネルに直接、メッセージを。すべてのパネルに、展示された写真と連動した、川越紗彩さんらしいコメントが書かれている。また川越紗彩さんが手がけるキャラクターである、うさーや、べあーや、ねーやん、ぞーやん、とらーやの5つの動物のイラストも描かれているのでぜひチェックしたい。
今回のパネル展の開催について川越紗彩さんは「実際にパネル展を見て、想像より大きくて感動しましたし、大阪拠点のNMB48さんやたくさんのアイドルの方のコーナーの中に私の写真集が大きく飾られているのも不思議な気持ちでした(笑)。
飾ってくださっている『TSUTAYA EBISUBASHI』さんには本当に感謝ですし、大阪で私の写真集を見つけて川越紗彩を知っていただくきっかけになったらうれしいなと思いました！
今回のパネル展の写真は、事前に自分で全部セレクトさせていただいたお気に入りの写真ばかりなので、大阪の方はもちろん、大阪に行かれる際には直筆コメントが入ったパネル展をぜひ皆さんに見ていただきたいです！隠れうさーや達も探してね！」とパネル展の前で、興奮気味にインタビューに答えてくれた。
NGT48の活動拠点である新潟の「紀伊國屋書店新潟店」や「蔦屋書店 新潟万代」「蔦屋書店 長岡古正寺店」でも川越紗彩さんの1st写真集特設コーナーが設けられ、お祭り気分で「なんとかなるなる」の発売を盛り上げている。
10月18日にはNGT48卒業後、新潟では初となるイベントとして1st写真集のお渡し会を開催、仲良しの元NGT48メンバーの對馬優菜子さん、曽我部優芽さん、古舘葵さんもゲストメンバーとして参加、イベントを一緒に盛り上げた。
さらに、11月1日(土)には、「HMVエソラ池袋」にてお渡し会を実施。こちらのイベントにも對馬優菜子さん、曽我部優芽さん、古舘葵さん3名も参加。サイン本の手渡しや、4名全員で記念撮影などができる内容となっているとのこと。ぜひ参加してみては。
撮影･取材･文＝野木原晃一
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
