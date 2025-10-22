名前は可愛いけど実力派！かわいく癒して、しっかり温める。【ドウシシャ】の“ベビーゴリラのひとつかみ”がAmazonで絶賛販売中！
つま先スッキリ＆ふくらはぎぽかぽか！かわいく癒やして、しっかり温める。【ドウシシャ】の“ベビーゴリラのひとつかみ”がAmazonで絶賛販売中！
ベビーだけどアナドレない！やみつきになるスッキリ感。ベビーゴリラのひとつかみ。着圧ソックス ふくらはぎ用。リラックスタイムは通常のソックスのようにはくだけ。いつでも好きな時に使える。睡眠時はつま先が出せるので足がムレたり暑くなりにくいのでぐっすり快適。
つま先が出せる。医療用ソックスからヒントを得た、めくれて指を出せる構造で、あの不快なムレや暑さを軽減。眠っている間もしっかり着圧。
部位によって圧が違う着圧設計。部位で編み方を変えて、足首からふくらはぎ上部にむけて、ぎゅーっと絞り上げる設計。足首の圧力はなんと21hPa。この圧力、ベビーゴリラだけど、あなどれない。
左右独立タイプ。左右それぞれの足の形や筋肉のつき方を考慮した、独立タイプ。外側のゴリラの顔と、ふくらはぎの大きなゴリラの手のイラストが目印。
