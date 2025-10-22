TUY

写真拡大

■台風24号(フンシェン)

【画像】台風進路・今後の天気はどうなる？

2025年10月22日9時45分発表

22日9時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    南シナ海
中心位置    北緯17度10分 (17.2度)
東経110度30分 (110.5度)
進行方向、速さ    西南西 ゆっくり
中心気圧    990 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 55 km (30 NM)
15m/s以上の強風域    北側 330 km (180 NM)
南側 280 km (150 NM)

22日21時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯16度35分 (16.6度)
東経109度40分 (109.7度)
進行方向、速さ    南西 ゆっくり
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
予報円の半径    75 km (40 NM)

23日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯16度10分 (16.2度)
東経108度25分 (108.4度)
進行方向、速さ    西南西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    105 km (57 NM)

24日9時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    ラオス
予報円の中心    北緯14度50分 (14.8度)
東経105度40分 (105.7度)
進行方向、速さ    西南西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    1008 hPa
予報円の半径    210 km (115 NM)
 

■全国の天気を地方ごとに

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2242073?display=1