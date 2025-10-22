【台風情報】今どこに？ 台風24号(フンシェン)の最新のルートは 気象台公表データで詳しく 現在最大瞬間風速40メートル 今後の全国の天気を画像で 進路予想 気象庁
■台風24号(フンシェン)
2025年10月22日9時45分発表
22日9時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 南シナ海
中心位置 北緯17度10分 (17.2度)
東経110度30分 (110.5度)
進行方向、速さ 西南西 ゆっくり
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 55 km (30 NM)
15m/s以上の強風域 北側 330 km (180 NM)
南側 280 km (150 NM)
22日21時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯16度35分 (16.6度)
東経109度40分 (109.7度)
進行方向、速さ 南西 ゆっくり
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 75 km (40 NM)
23日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯16度10分 (16.2度)
東経108度25分 (108.4度)
進行方向、速さ 西南西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 105 km (57 NM)
24日9時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ラオス
予報円の中心 北緯14度50分 (14.8度)
東経105度40分 (105.7度)
進行方向、速さ 西南西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 1008 hPa
予報円の半径 210 km (115 NM)
■全国の天気を地方ごとに
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
画像ありの記事を最初から
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2242073?display=1